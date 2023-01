Zdravstvo je bilo glavna in pravzaprav edina tema pogovora na vrhu, čeprav bi morali po napovedih razpravljati tudi o reformah davkov, pokojninskega sistema, šolstva, plač v javnem sektorju in stanovanjske politike. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je dobil podporo vseh koalicijskih strank in na koncu celo aplavz, je predstavil 120 strani dolg dokument analize stanja v zdravstvu. Premier Golob pa je po vrhu predstavil ključne dogovore.