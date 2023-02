Zavetišča za živali: 'Lahko bi dobili tudi 30 evrov na dan, težava je, da ni prostora'

Breda Hrovatin, iz sektorja za zdravje in dobrobit živali na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je uvodoma dejala, da "cene niso bistvo vse zgodbe". Pojasnila je, da sprememba Zakona o zaščiti živali, ki je bila sprejeta lansko jesen, po novem predvideva oskrbo živali v zavetiščih, ki jo financira država, po 120 dnevu. "Država financira vodo, hrano in osnovno veterinarsko oskrbo," je povedala.

Vprašanju glede tega, kako so določili ceno (do 40 centov za mačko, do dva evra za psa za vodo in hrano), se je sprva izogibala in pojasnjevala, da pravilnik še ni bil sprejet. "Pravilnik je v javni obravnavi, ki intenzivno poteka. Mi smo tega zelo veseli, zlasti konkretnih predlogov, kako bi zadevo lahko bolje izpeljali," je dejala in povedala, da ne želijo, da bi se stvar preveč posploševalo in govorilo o tem, "da je vse narobe".

Po njenih besedah je naslov pravilnika določitev meril za oblikovanje cen v zavetiščih. "Pogovarjamo se o merilih, ne toliko o cenah. Merila smo dobili na podlagi strokovnih podlag nacionalnega centra za zaščito živali," je vendarle pojasnila. Kot pravi, so jim povedali, koliko hrane potrebuje določena žival in v kakšnem razmaku, nato pa so na podlagi tega pogledali cene na trgu. "Če to preračunaš na kalorije in vse faktorje, ki so zajeti v pravilih in to deliš s številom živali, koliko porabi na dan, prideš do takšnih cen," je dejala in poudarila, da te cene niso končne.

Hajdinjak glede evtanazija: Šlo je za populizem s strani politike

Dušan Hajdinjak, vodja zavetišča Meli Trebnje je poudaril, da so se težave začele, ko je bil v Zakon o zaščiti živali dodan člen, ki prepoveduje evtanazijo. "Zavetišča so že takrat opozarjala: Ne popravljajte stroja, ki deluje," je dejal. Po starem zakonu je bila po 30 dneh skrbi za žival v zavetišču možna evtanazija. "Zavetišča se tega nikakor nismo posluževala," je poudaril in izpostavil, da je šlo po njihovem mnenju za populizem s strani politike.

Povedal je, da zakon predvideva 800 registriranih psov, zavetišče pa mora imeti eno mesto rezervirano za zapuščenega psa. Kot so opozarjali - zavetišča trenutno teh kvot ne pokrivajo, tako pa je nastal problem z dolgotrajno oskrbo psov. "Posvojitve so v upadu," je povedal in pojasnil, da v zavetiščih ostajajo veliki psi, starejši psi in psi, ki so odvzeti s strani veterinarske inšpekcije. "Pri nas imamo v zavetišču trenutno devet psov, ki so na dolgotrajni oskrbi, od tega jih je bilo osem odvzetih s strani veterinarske inšpekcije. V zavetišču so že eno leto in so neposvojljivi," je dejal.