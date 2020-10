Zavetišče GRS Kranj na Krvavcu tarča vlomilcev

"Danes smo zelo žalostni," je Gorska reševalna zveza Slovenije zapisala na družbenem omrežju Facebook. Zavetišče GRS Kranj na Krvavcu je bilo namreč tarča vlomilcev.

Kot so zapisali pri GRS, gorski reševalci svoje poslanstvo opravljajo prostovoljno. Opremo, ki jo v zahtevnih reševalnih akcijah nujno potebujejo, da lahko pomagajo ponesrečencu in ga varno prinesejo v dolino, jim omogočajo sredstva Uprave RS za zaščito in reševanje, FIHO in pa donacije vsakega posameznika. Zato jih tovrstni dogodki pretresajo in resnično žalostijo, so še zapisali.