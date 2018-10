'Zavetišče in inšpekcija sta zatajila na celi črti'

14. septembra so policisti v zabojnikih v kombiju dveh Italijanov našli 107 pasjih mladičev, od tega je en poginil že med prevozom. Kužke je zasegla pristojna inšpekcija in jih namestila v zavetišče Mala hiša v Lukačevcih. Kot nam je takrat povedal vodja zavetišča Marjan Kerčmar, so bili psički v zelo slabem zdravstvenem stanju – bili so dehidrirani in bolni, trije mladički pa so med oskrbo tudi poginili. Pred dnevi je zavetišče izpeljalo postopek posvojitev, množica ljudi širom Slovenije pa se je nemudoma zbrala v Lukačevcih. Psičke, za katere so morali odšteti 230 evrov, so "razgrabili" v nekaj urah, nekateri pa so kužke rezervirali kar preko telefona.

Tasičeva opozarja tudi na dejstvo, da ima lahko večina zaseženih psov genske predpozicije za določene bolezni, saj so pripadniki različnih pasem. "Če imaš rodovniško žival, je rodovnik potrdilo, da obstaja manjša verjetnost za genske bolezni, saj so starši testirani, potrjeno pa je, da niso prenašalci. Na primer francoski buldogi imajo en kup bolezni. Z dobro rejo se te stvari omejuje, pa sicer še vedno lahko pride do težav. Na črnem trgu pa ni pravil in ni testiranj, zato nikoli ne veš, kaj te čaka," še dodaja. Kot pravi, bodoči lastniki tega seveda sploh ne vedo. Vidijo le simpatičnega mladička, starega osem tednov, namesto 1.000 evrov pa zanj odštejejo le borih 200. A veterinarski stroški so kasneje po besedah Tasičeve lahko tudi vrtoglavi, dostikrat so kognitalne napake tako hude, da pes niti ne preživi.

Prav tako se po njenih besedah bolnih psov ne bi smelo cepiti. Če imajo psi drisko, bruhajo, kihajo in imajo povečane bezgavke, se jih ne cepi, saj ne dobimo dovolj dobrega odgovora imunskega sistema, lahko pa pride tudi do hudih reakcij na cepivo, ki so ali akutne ali zapoznele. Žival tako ni odporna in posledično lahko predstavlja nevarnost za okolico.

Nad vsem tem se zgraža veterinarka Eva Tasič , ki si izkušnje z živalmi vsakodnevno pridobiva v zasebni ambulanti v Brežicah. Kot je povedala za 24ur.com jo je zaskrbelo zdravstveno stanje oddanih kužkov, ki sodeč po fotografijah (vidi se, da imajo drisko), ki smo jih objavili, nikakor niso zdravi za oddajo. "Mladiči po navadi takoj dobijo drisko, to je lahko posledica stresa, menjave prehrane, vprašljivega okolja, v katerem so odrasli, parazitov in raznih virusnih okužb. Psi, ki prihajajo iz tako imenovanih pasjih farm imajo lahko hude težave s paraziti, ki jih je treba reševati dlje časa. Veterinarji nimajo aplikacije, s pomoč jo katere, bi bila žival takoj zdrava."

Prvih nekaj tednov življenja je za mladiča ključnih

Veterinarko pa prav tako skrbijo določeni vedenjski problemi, ki jih lahko kužki razvijejo v prihodnosti. Posvojitelje bi se o tem moralo podučiti.

"Skrbijo me predvsem akite in haskiji. Ti psi lahko dosežejo tudi do 35 kilogramov. Akite so znane po tem, da, če jih pravilno ne šolaš in niso vzgojene pri izkušenem vzreditelju, znajo biti agresivne." Zaseženi kužki so bili deležni pomanjkljive socializacije, prvi tedni življenja, pa so za mladiča ključni, enako je pri ljudeh. Tasičeva pravi, da slabi vtisi pri kužku ostanejo večno. "Če je bilo okolje zanj stresno, neprimerno, zna biti v prihodnosti agresiven, težave pa se pokažejo šele s časom, ko malce odraste."

Veterinarko najbolj moti dejstvo, da zavetišče ni naredilo nič, da bi preprečilo nadaljnja nezaželena legla. "Če rešiš en kup psov, ki so bili namenjeni za preprodajo, in ne preprečiš nadaljnje reprodukcije, ne narediš nič." Kužki namreč ob odhodu iz zavetišča niso bili sterilizirani oziroma kastrirani, saj so bili za poseg premladi. Zakonsko so zavetišča sicer zavezana, da se psice sterilizira pred odhodom v novi dom, razen če veterinar ne oceni, da to ni izvedljivo. "Če so kužki premladi, morajo imeti posvojitelji v pogodbi napisano, da jih morajo kasneje pripeljati na poseg. Resnično pa ne vem, kako bodo to preverjali. Zavetišča so to v preteklosti že delala, a se ni obneslo, zato so s preverjanjem prenehali."

Cena posvojitve kužka previsoka

Prav zato, ker v ceno ni vključen poseg sterilizacije, se cena Tasičevi zdi napačna. "Če bi šlo vse po ustaljenem postopku, bi se s ceno strinjala. Zavetišče bi moralo opraviti razgovore s posvojitelji. Da pa se nastavi cena in ne nudi storitev, pa se meni zdi absurdno. Kaj se je tam dogajalo, ne vem, po mojem mnenju pa tega tudi nikoli ne bomo izvedeli."

Veterinarki se sicer zdi nemogoče, da bi 100 in več posvojiteljev preverili v 24 urah. Kot primer dobre prakse navaja zavetišče v Horjulu, ki je lani v oskrbo prejelo 40 kužkov, ki so jih policisti zasegli na Fernetičih. Mladičke so imeli par tednov v oskrbi, posvojitelji pa so morali izpolnjevati vprašalnike, imeli so tudi razgovore, saj se je šlo za oddajo rizičnih psov. Kužki v zavetišču Mala hiša so bili ob oddaji cepljeni, čipirani, registrirani in zdravstveno oskrbljeni, Tasičeva pa pravi, da prej omenjeni stroški za enega psa znašajo okoli 90 evrov in ne 230. Kot pravi v praktično vseh ambulantah dajo popust, ko je treba oskrbeti več mladičkov hkrati. Za primerjavo navaja tudi lastni primer – pred leti je ob posvojitvi sterilizirane psice zavetišču plačala 60 evrov.

Kdo krije stroške oskrbe v zavetišču?

Tasičeva pravi, da bi morala stroške oskrbe kriti država, natančneje Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ti nato zahtevajo, da stroške povrne storilec kaznivega dejanja – v tem primeru tihotapca psov. "Verjamem, da se v praksi to zatakne, da so storilci večinoma tujci, spet drugi nimajo denarja, ampak to ne pomeni, da mora potem zavetišče računat oskrbo drugim. Nekaj v sistemu očitno ne deluje," zaskrbljeno razlaga Tasičeva. Po njenih besedah je v primeru nesrečnih kužkov inšpekcija zatajila na celi črti. Kot pravi, ve, da ne morejo ukrepati, če ne dobijo prijave in da so dolžni odgovoriti na vsako prijavo, vseeno pa bi morali opravljati neko nadzorstvo. Nadzor izvajajo nad veterinarji in tudi nad lastniki psov, ki so v registru. Za vsako menjavo lastnika psa je med drugim treba izpolniti potrdilo.

"Zavetišče se je zadeve lotilo na napačen način. Težko je oskrbeti 100 mladičev, ki so po vrhu vsega vprašljivega stanja. Če nimajo kapacitet, je to velik problem. Hkrati je treba vedeti, da je zavetišče za mladičke velikokrat nevarno okolje, ker je tam ogromno bakterij in virusov, mlad organizem pa je dovzeten za vse," še dodaja Tasičeva.

Ljudi bi morali biti ob nakupu živali bolj odgovorni

"Prizadelo me je, ko sem izvedela, da je en kup ljudi razočarano obrnilo, ker niso dobili mladička, medtem pa je v zavetišču ostalo še veliko psov, ki jih nihče ni hotel. Zavedam se, da so mladički luškani, še posebej francoski buldogi in haksiji, ki so pri dveh mesecih kot plišaste igračke. Ampak ta haski bo čez eno leto zrastel. In to ne malo," pripoveduje veterinarka.