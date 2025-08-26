Slovenija
Zavetišče Ljubljana ob svetovnem dnevu psov: 'To ni bav bav'
To ni bav bav, pravi geslo, s katerim želi Zavetišče Ljubljana ob svetovnem dnevu psov svojim 45 varovancem dati drugo priložnost v novih domovih. Za rešetkami največkrat ostajajo večji, starejši in psi temnejših barv, ki zalajajo ali se prestrašijo neznancev, a vse to se da, pravijo ljubljanski kinologi, držati pod kontrolo. Društvo namreč že drugo leto sodeluje z zavetiščem in novim lastnikom pomaga k mirnejšemu in pravilnemu prehodu v nov dom.
