Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Zavetišče Ljubljana ob svetovnem dnevu psov: 'To ni bav bav'

Ljubljana, 26. 08. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
0

To ni bav bav, pravi geslo, s katerim želi Zavetišče Ljubljana ob svetovnem dnevu psov svojim 45 varovancem dati drugo priložnost v novih domovih. Za rešetkami največkrat ostajajo večji, starejši in psi temnejših barv, ki zalajajo ali se prestrašijo neznancev, a vse to se da, pravijo ljubljanski kinologi, držati pod kontrolo. Društvo namreč že drugo leto sodeluje z zavetiščem in novim lastnikom pomaga k mirnejšemu in pravilnemu prehodu v nov dom.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Svetovni dan psov
    02:16
    Iz 24UR: Svetovni dan psov
  • Iz SVETA: Psi v zavetišču čakajo na posvojitev
    02:47
    Iz SVETA: Psi v zavetišču čakajo na posvojitev
psi zavetišča zavetišče ljubljana
SORODNI ČLANKI

Kakšne bodo kazni za lastnike, ki svoje pse zapirajo v kletke?

Psi in mačke brez doma povabili ljudi na obisk

Zavetišča: deponija za živali, ko se jih naveličamo?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215