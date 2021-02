Zavetišče za eksotične živali prosi za pomoč

Kače, pajki, kuščarji in žabe. Eksotične živali so tudi pri nas priljubljeni hišni ljubljenčki, a se jih lastniki pogosto tako hitro, kot so se nad njimi navdušili, tudi naveličajo. V posebnem zavetišču na Bledu skrbijo za približno 250 takšnih živali, njihova oskrba pa stane več tisoč evrov mesečno. Zdaj iz zavetišča kličejo na pomoč. Zaradi epidemije so namreč ostali brez obeh virov financiranja – vstopnin obiskovalcev in delavnic za otroke.

