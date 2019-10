Zavezani smo k sonaravnemu, trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji

Z gospodarjenjem uresničujemo vse vloge gozdov

Usmerjanje razvoja gozdov v Sloveniji je poudarjeno večnamensko, saj poleg proizvodnih funkcij gozdovi opravljajo še ekološke in socialne funkcije. Gozdovi vplivajo na življenje vsakega od nas, zato se v njih srečujejo interesi lastnikov gozdov in javnosti. Usklajevanje zasebnih in javnih interesov je zahtevna naloga javne gozdarske službe, ki jo uresničujemo s sodelovanjem z lastniki gozdov in drugimi uporabniki gozdnega prostora.

Gospodarjenje z gozdovi FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Slovenska gozdarska šola Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti gozdov ter načrtovanju dela z njimi. V ospredje postavljamo gozd kot celosten ekosistem z vsemi njegovimi živimi in neživimi deli. Takšnemu načinu dela z gozdom, ki ga uresničuje enotna javna gozdarska služba v vseh gozdovih Slovenije, lahko rečemo tudi slovenska gozdarska šola. Razvoj gozdov usmerjamo po zgledu narave

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki ga v Sloveniji udejanjamo že več kot 50 let, temelji na načrtnem gospodarjenju z gozdom, ki je prilagojeno individualnim rastiščnim in sestojnim razmeram ter vlogam gozda in upošteva naravne procese ter strukture, značilne za naravne gozdne ekosisteme. Sonaravno gozdarstvo v kar najmanjši meri posega v odnose med njimi in s tem ohranja krhko dinamično ravnovesje gozdnega ekosistema. Enotna javna gozdarska služba za vse gozdove zagotavlja strokovnost dela z gozdom

Z izbiro drevja za posek in usmeritvami za izvedbo ukrepov se uresničujejo gozdarski načrti v gozdu Strokovna načela slovenske gozdarske stroke se udejanjajo v pestrih razmerah v gozdovih, v zelo kompleksni lastniški strukturi gozdov, ob zelo različnih interesih lastnikov gozdov in ob visokih pričakovanjih družbe do splošno koristnih vlog gozdov. Gozdarski strokovnjaki so prisotni pri vseh odločitvah v gozdovih in na ta način uresničujejo usmeritve gozdarskih načrtov v praksi. Strokovno usmerjamo gospodarjenje v vseh slovenskih gozdovih Ob razdrobljeni zasebni gozdni posesti in državnih gozdovih, ki večinoma niso v samostojnih kompleksih, je enotna javna gozdarska služba najbolj smotrn pristop k usmerjanju gospodarjenja s tem naravnim virom, h gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic, k ukrepom za krepitev splošno koristnih funkcij gozdov, lovskemu načrtovanju in ostalim ukrepom. Stroka je prisotna v vsakem delu slovenskega gozda.

