Zavezani smo k sonaravnemu, trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji

Usmerjanje razvoja gozdov v Sloveniji je poudarjeno večnamensko, saj poleg proizvodnih funkcij gozdovi opravljajo še ekološke in socialne funkcije. Gozdovi vplivajo na življenje vsakega od nas, zato se v njih srečujejo interesi lastnikov gozdov in javnosti. Usklajevanje zasebnih in javnih interesov je zahtevna naloga javne gozdarske službe, ki jo uresničujemo s sodelovanjem z lastniki gozdov in drugimi uporabniki gozdnega prostora.