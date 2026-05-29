Slovenija

'Zaveze je potrebno spoštovati, če vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti'

Ljubljana, 29. 05. 2026 16.43 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
STA
Nataša Pirc Musar

Zaveze je treba spoštovati, je v odzivu na pismo generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja premierju Robertu Golobu, ki smo ga razkrili na 24ur.com in v katerem prvi mož zavezništva Slovenijo obtožuje manipuliranja s številkami pri izdatkih za obrambo, povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je poudarila, da gre pri tem za odgovornost več vlad.

"Naprej bi rada poudarila, da je to odgovornost že večih vlad. Mi smo že leta 2014 dali zavezo za dva odstotka in je, kot kažejo podatki, očitno nismo do danes izpolnili," je v današnji izjavi za Televizijo Slovenija (TVS) izpostavila vrhovna poveljnica slovenske vojske in dodala: "Zaveze je potrebno spoštovati, če vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti."

Novo vlado je prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh Nata v Ankari. "Tam bo verjetno ogromno vprašanj," je še povedala v odzivu na pismu, ki ga je na odhajajočega premierja Goloba naslovil Rutte.

Vodja zavezništva v njem Sloveniji očita manipuliranja s številkami pri izdatkih za obrambo ob oceni, da je slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). "Glede na odgovor vaše države (...) je bilo za leto 2025 navedeno znatno, 51-odstotno realno povečanje osnovnih obrambnih izdatkov Slovenije, s čimer je bila prvič izpolnjena smernica o dveh odstotkih za (obrambne) izdatke, in sicer v višini 2,01 BDP," je v pismu zapisal Rutte.

Pri tem je opozoril, da je bilo povišanje izdatkov glede na ocene njegovega osebja doseženo z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov. Brez teh je Slovenija lani po njegovih besedah za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6 odstotka BDP.

Uradni obisk generalnega sekretarja zveze Nato v Sloveniji
Uradni obisk generalnega sekretarja zveze Nato v Sloveniji
FOTO: Luka Kotnik

Kateri projekti so sporni, iz pisma ni razvidno, v Golobovem kabinetu pa so v odzivu za 24ur zagotovili, da je vlada "za obrambo namenila najvišji obseg sredstev doslej in Slovenijo pripeljala do izpolnitve dolgoletne zaveze, da za obrambo nameni dva odstotka BDP" ter da "obstajajo različna stališča glede interpretacije strukture vlaganj".

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
29. 05. 2026 18.20
Da te Tanja ne slisi😁
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
29. 05. 2026 18.03
Čakamo odziv predsednika DZ.
Odgovori
-1
0 1
Kardinal v Kristusu
29. 05. 2026 18.02
Naš Janša bo uredil to sramoto, ki si jo delamo pred svetom... 5% BDP kot je bilo dogovorjeno, brez golobjih izigravanj! Za varnost se gre!
Odgovori
-2
1 3
planinec123
29. 05. 2026 17.55
Pokvarjena garnitura, ki zdaj vodi EU v katastrofalno pogubo, bo odfrcala, zgodila se jim bo ulica. Sledilo bo edino upanje za propadajoco EU: nujno povezovanje z Rusijo, pa če je to prepotentnim Zahodnjakom všeč ali ne. V vojni nima EU nobenih možnosti, Rusi izbrišejo EU nekje v piclih 15. minutah in ne bodo oklevali, če bodo bebavi ženerali EU kaj naklepali.
Odgovori
+0
1 1
Bartoreli77
29. 05. 2026 17.37
Naslednje leto se bo tovarišica poslovila.
Odgovori
+3
4 1
Vakalunga
29. 05. 2026 17.33
Da je GOLOB baraba vedo vsi...) Laže, potvarja, podtika, diskriminira in politično likvidira, samo sedaj je pa ON na vrsti..?? Sam da ni JANŠA, se je maščevalo Golobu, Tani Fajon Alenki Aneks in predvsem Milanu Kučanu avtorju zgodbe o NOVIH FRISIH..
Odgovori
+6
7 1
Jon Bacek
29. 05. 2026 17.30
EU komisija se trudi, da bo Evropa v plamenih in ruševinah. Še prej pa pobrati ves denar EU državljanom.
Odgovori
+2
5 3
Bonaventura
29. 05. 2026 17.24
pa daj no Predsednica, ne bodi tako stroga.....če pa Robi ne zna računati, naučil se je samo 10%....dovolj....
Odgovori
+6
8 2
NeXadileC
29. 05. 2026 17.20
Rutte pravi: "Branili bomo vsak košček ozemlja...", pa je dron le priletel...
Odgovori
+2
3 1
zibertmi
29. 05. 2026 17.20
samo sprenevedanje.v medijih je bilo ,da se za te odstotke šteje tudi infrastruktura,ki je potrebna za varnost države.sedaj ko je tramp zakockal vse vojaško premoženje v iranu in za pomoč izraelu je treba pritiskat na zaveznike nata ,da financirajo njegovo igračkanje po svetu
Odgovori
+0
4 4
kekyooo
29. 05. 2026 17.18
komunajzerska predsednica
Odgovori
+9
10 1
jank
29. 05. 2026 17.03
Prav je, da so denar koristno uporabili za razvoj infrastrukture. Brez nje ni dobre obrambe. Kaj bomo z obilico orožja, če nimamo dovolj vojakov!
Odgovori
+3
8 5
čokolino23
29. 05. 2026 16.58
VEN IZ NATA IN BO MIR !!!
Odgovori
+5
8 3
petb
29. 05. 2026 16.54
In zakaj morajo drugi diktirati, kaj je dobro za nas?
Odgovori
+7
10 3
bratumil
29. 05. 2026 17.33
se vidi da socialcev sploh ne ve zakaj se gre.
Odgovori
+1
1 0
Bonaventura
29. 05. 2026 17.36
zato ker smo se jim svobodno pridružili, in sprejeli pogoje članstva....isto kot če se danes upišeš v Komunistično partijo, in to od plače trgajo en procent...
Odgovori
+1
2 1
