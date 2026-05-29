"Naprej bi rada poudarila, da je to odgovornost že večih vlad. Mi smo že leta 2014 dali zavezo za dva odstotka in je, kot kažejo podatki, očitno nismo do danes izpolnili," je v današnji izjavi za Televizijo Slovenija (TVS) izpostavila vrhovna poveljnica slovenske vojske in dodala: "Zaveze je potrebno spoštovati, če vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti."

Novo vlado je prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh Nata v Ankari. "Tam bo verjetno ogromno vprašanj," je še povedala v odzivu na pismu, ki ga je na odhajajočega premierja Goloba naslovil Rutte.