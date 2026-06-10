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Slovenija

Zavezniške sile čez Slovenijo, pričakovati je povečan promet

Ljubljana, 10. 06. 2026 09.57 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA
Vojaška policija

V prihajajočih dneh bo Slovenija s Slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Gre za aktivnosti podpore države gostiteljice za podporo zavezniških sil pri napotitvi z območja usposabljanja na vaji Strong Lineage 26 na Slovaškem. Slovenska vojska nudi logistično podporo, ki vključuje prihod, nastanitev, nadaljnje premike in integracijo sil, v primeru potrebe zagotavlja tudi spremstvo vojaške policije. Transport zavezniške opreme po cesti organizirajo izven prometnih konic, pomorske, cestne in železniške premike Slovenska vojska nudi skupaj s civilnimi partnerji, so navedli.

Vojaška policija
Vojaška policija
FOTO: Blaž Garbajs

Slovenija kot polnopravna članica zavezništva spoštuje pravično delitev bremen tako pri odvračanju vseh oblik nevarnosti kot pri nudenju solidarne pomoči. Znotraj zavezništva Slovenska vojska uporablja skupne mehanizme ter v sodelovanju s partnerskimi vojskami povečuje svojo pripravljenost in povezljivost. Aktivnosti podpore države gostiteljice po navedbah ministrstva potekajo na podlagi mednarodnih sporazumov.

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KOMENTARJI5

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daedryk
10. 06. 2026 11.23
sanjska vloga v slovenski vojski: hostesa! nova slovenska zaveza je povsem blazena.
Odgovori
0 0
96bimBo
10. 06. 2026 10.36
Hlapci...
Odgovori
+2
4 2
Reality check
10. 06. 2026 10.58
ze kar vidim kak “upornik” si.. kavč revolucionar
Odgovori
-1
1 2
zmerni pesimist
10. 06. 2026 10.10
Pravočasen z vsemi temi delovišči na avtocesti bo pa težko al bojo ustavili ostali promet
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
10. 06. 2026 10.48
Morda bodo vojaki prispevali Ribiču kak dolar za uspešno dokončanje ceste....
Odgovori
0 0
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