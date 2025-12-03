Svetli način
Slovenija

Zavezništvo SD in Preroda?

Ljubljana, 03. 12. 2025 19.58 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Kaja Kobetič
Komentarji
6

Predvolilna kombinatorika se začenja. Bosta koalicijska SD Matjaža Hana in novonastali Prerod Vladimirja Prebiliča združila moči? Pogovori potekajo, priznavajo oboji. Na kakšen način pa bi stranki sodelovali? Bosta na volitve odšli s skupno kandidatno listo?

Bodo šli na političnem parketu uveljavljeni Socialni demokrati za parlamentarne volitve izven okvirov svoje stranke in bo vzklilo sodelovanje z novonastalo stranko Prerod Vladimirja Prebiliča? Trenutnemu evropskemu poslancu je to idejo predlagal predsednik SD Matjaž Han. Pred dnevi pa sta na Hanovem ministrstvu tudi sestala. "Pogovarjala sva se o tem, kakšne so možnosti, da bi združila napore," je priznal Prebilič. 

Na SD pravijo, da so pogovore šele začeli. "Iščemo načine, kako bi šli v to. Je pa to še vse v nekih povojih," pravi podpredsednik SD Luka Goršek. "Če parafraziram, ena kava še ne pomeni podpisanih pogodb. Je bila pa dana zaveza, da bomo te pogovore nadaljevali," dodaja Prebilič. 

Javnomnenjska anketa inštituta Mediana tako stranko SD kot Prerod trenutno uvršča ravno okoli parlamentarnega pragu. A če je iz dosedanih pogovorov jasno, da v poštev ne pride kakršnokoli združevanje strank, pa neuradno še ni orisov, na kakšen način bi stranki sodelovali. 

Bodo to morda le nekakšne usklajene programske smernice ali morda celo skupna kandidatna lista? "Mi smo pridobili dovolj kandidatov, da izpeljemo volitve povsem samostojno. In osebno se tudi k temu nagibam. Ljudje, ki bodo zastopali našo stranko, bodo ljudje z določeno stopnjo integritete, določeno stopnjo veljave, legitimnosti in tudi verjetno brez takšne in drugačne prtljage," pravi Prebilič. "Smo edina stranka, ki je vedno prevzela odgovornost za ugotovljene nepravilnosti. Bomo morali ugotoviti, kje se naša vsebina poklopi, in če so kje kakšna vsebinska razhajanja," pa meni Goršek. 

Prebilič bo v soboto na svetu stranke sicer iskal mandat, da nadaljuje pogovore. Predsedstvo stranke bo s tem namenom v kratkem sklical tudi SD. 

Morebitna predvolilna povezovanja pa pozdravlja tudi Svoboda. "Konkretnega povezovanja ne bi komentiral, ampak bolj kot gremo komapaktni na volitve, lažje bomo zmagali," pravi Lenart Žavbi, poslanec Gibanja Svoboda.

Ena koalicijska stranka je sicer že združila moči – Levica se je namreč povezala z neparlamentarno stranko Vesna.

zavezništvo stramka SD prerod volitve
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
03. 12. 2025 20.16
+1
Levaki izumljajo dvobpredsedniške stranke. Zakaj? Da ne bo nihče kriv za neuspeh kot prvo in kot drugo dva dobita cekine za preživetje. Začeli so v grozdu levica s koordinatorji. Očitno se je obneslo in gredo naprej
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
03. 12. 2025 20.13
SD adijos
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1921539
03. 12. 2025 20.06
+1
komunjare s komunjaro
ODGOVORI
1 0
piu
03. 12. 2025 20.01
+2
bruh...
ODGOVORI
2 0
