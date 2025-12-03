Zavezništvo SD in Preroda?

Bodo šli na političnem parketu uveljavljeni Socialni demokrati za parlamentarne volitve izven okvirov svoje stranke in bo vzklilo sodelovanje z novonastalo stranko Prerod Vladimirja Prebiliča? Trenutnemu evropskemu poslancu je to idejo predlagal predsednik SD Matjaž Han. Pred dnevi pa sta na Hanovem ministrstvu tudi sestala. "Pogovarjala sva se o tem, kakšne so možnosti, da bi združila napore," je priznal Prebilič.

Na SD pravijo, da so pogovore šele začeli. "Iščemo načine, kako bi šli v to. Je pa to še vse v nekih povojih," pravi podpredsednik SD Luka Goršek. "Če parafraziram, ena kava še ne pomeni podpisanih pogodb. Je bila pa dana zaveza, da bomo te pogovore nadaljevali," dodaja Prebilič.

Javnomnenjska anketa inštituta Mediana tako stranko SD kot Prerod trenutno uvršča ravno okoli parlamentarnega pragu. A če je iz dosedanih pogovorov jasno, da v poštev ne pride kakršnokoli združevanje strank, pa neuradno še ni orisov, na kakšen način bi stranki sodelovali.

Bodo to morda le nekakšne usklajene programske smernice ali morda celo skupna kandidatna lista? "Mi smo pridobili dovolj kandidatov, da izpeljemo volitve povsem samostojno. In osebno se tudi k temu nagibam. Ljudje, ki bodo zastopali našo stranko, bodo ljudje z določeno stopnjo integritete, določeno stopnjo veljave, legitimnosti in tudi verjetno brez takšne in drugačne prtljage," pravi Prebilič. "Smo edina stranka, ki je vedno prevzela odgovornost za ugotovljene nepravilnosti. Bomo morali ugotoviti, kje se naša vsebina poklopi, in če so kje kakšna vsebinska razhajanja," pa meni Goršek.

Prebilič bo v soboto na svetu stranke sicer iskal mandat, da nadaljuje pogovore. Predsedstvo stranke bo s tem namenom v kratkem sklical tudi SD.

Morebitna predvolilna povezovanja pa pozdravlja tudi Svoboda. "Konkretnega povezovanja ne bi komentiral, ampak bolj kot gremo komapaktni na volitve, lažje bomo zmagali," pravi Lenart Žavbi, poslanec Gibanja Svoboda.

Ena koalicijska stranka je sicer že združila moči – Levica se je namreč povezala z neparlamentarno stranko Vesna.