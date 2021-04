Zavezništvo za demokratično Slovenijo pozvalo k podpori ustavne obtožbe zoper Janšo

Spomnili so tudi, da predsednik vlade "namerno ne izvaja sklepov sprejetih v DZ, ko je sklep o financiranju STA" . "Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki namesto izvajanja zakonov predlaga njihovo spremembo tako, da bi bili po volji njemu in njegovi stranki, kot je to v primeru imenovanja državnih in evropskih tožilcev," so še vprašali.

V pozivu so najprej vprašali: " Ali bi imeli za predsednika vlade nekoga, ki je bodisi iz preračunljivosti, bodisi iz malomarnosti prikrajšal četrtino prebivalstva RS za pravočasno cepljenje proti življenjsko nevarnemu virusu in s tem ogroža na stotine življenj?"

Navedli so, da premier javno napada medije, sodstvo in druge javne službe, hkrati pa na odgovorna mesta v državnih službah postavlja ljudi z nalogo, da ne bi razkrivali in preganjali kaznivih dejanj, ki jih je storil sam ali njegovi privrženci. Podpisnikom je sporno tudi ravnanje pri nabavi zaščitne opreme, saj predsednik vlade zahteva glavo predsednika Računskega sodišča zato, ker je ta razkril nezakonitosti in koruptivnost poslov njegove vlade.

"Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki z državnim premoženjem podkupi medijskega lastnika, da uvaja cenzuro medijskih prispevkov, ki so kritični do oblasti in odreka ustavno pravico do svobode izražanja,"se sprašujejo. Zanima jih tudi, ali so prebivalci pripravljeni svoj glas dati nekomu, ki na javne kritike vlade odgovarja z zastraševanjem medijev in s poskusi njihovega utišanja, na osebne kritike "pa s sarkazmom in žalitvami poslancev DZ in drugih ter z njihovim sodnim preganjanjem".

Spomnili so tudi na premierjeve poteze, da na kritike umetnikov in civilne družbe odgovarja z ogrožanjem njihove eksistence in pogojev delovanja. Tudi mimo "nepremišljenega povečanja javnega dolga" niso šli, saj bodo tega, po njihovih besedah, "morali odplačevati še naši pravnuki". Sprašujejo se tudi: "Ali bi imeli za predsednika vlade nekoga, ki ne priznava in ne obžaluje svojih napak, temveč jih pripisuje drugim?"

Kdo bi imel predsednika vlade, ki v javnosti s stisnjenimi zobmi pristaja na temeljne evropske vrednote, v dnevni politični praksi pa jih tepta, so kritični. Opozorili so tudi na njegov nedavni nastop v Evropskem parlamentu in zapise, ki blatijo ugled Slovenije v mednarodnem prostoru do te mere, "da je Slovenija prvič v zgodovini postala predmet kritičnih obravnav v organih Evropske unije".