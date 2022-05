Zavit vrtalnik, ki olajša vrtnarjenje - v samo nekaj minutah izvrtajte na stotine sadilnih lukenj

Je kaj lepšega od okusa naravnega sadja in zelenjave? Verjamemo, da vam je v glavi odmeval velik NE, kajti kaj bi lahko bilo boljšega od naravnega! Kot že veste, se bliža čas sajenja najljubšega sadja in zelenjave, a tudi čudovitega cvetja, ki bo to poletje krasilo vaše vrtove. Kot smo rekli o sajenju, že veste, pa ste vedeli, da lahko prepolovite čas in trud, ki ga porabite za sajenje sadik? Ne boste več potrebovali težke vrtne lopate, niti ne boste imeli žuljev, bolečih rok ali bolečin v hrbtu zaradi sajenja. TropanoX - spiralni sveder vam bodo olajšal delo ob sajenju zelenjave, sadja in cvetja ter čiščenje vrta pred neželenimi koreninami.

icon-expand

Poveča učinkovitost med sajenjem - posadite več z manj časa Spiralni vrtalnik zlahka izkoplje luknje za sajenje do 30 cm globoke. Omogoča vam, da v samo nekaj minutah brez napora izkopljete na stotine lukenj. S pomočjo tega svedra boste med vrtnarstvom pozabili na klečanje in upogibanje med kopanjem ter na bolečine v rokah in hrbtu. Omogoča vam, da delo opravite hitro, brez občutka izčrpanosti in bolečin po sajenju. Poleg tega, da pospešuje proces sajenja in olajša fizično delo med sajenjem, je TropanoX - spiralni sveder posebej zasnovan za profesionalno obdelavo tal. Spiralni sveder razbije grudice zemlje in jo spremeni v prst fine konsistence, primerne za setev različnih vrst zelenjave, sadja in zelišč. Idealno darilo za vse ljubitelje vrtnarjenja Kot eno najbolj uporabnih orodij za dom velja TropanoX – spiralni vrtalnik za najboljše darilo za vse vrtnarske navdušence . Prepričani smo, da vam je na misel padla oseba, ki bi ji ta vrtalnik olajšal fizični napor, ki ga preživi pri sajenju ali čiščenju plevela z vrta. Uporaba spiralnega vrtalnika je posebej zasnovana tako, da ga lahko uporabljajo vse starosti brez najmanjšega napora ali poškodb. Sam princip temelji na namestitvi spiralnega svedra na vrtalnike od 0,95 cm ali na večje vrtalnike z nastavkom, kot je 18 V ali več. Za akumulatorske vrtalnike najmanj 14V. Vrtalnik ni priložen svedru.

icon-expand

Vrtalnik, ki olajša delo na več področjih Spiralni vrtalnik ni omejen na vrtna dela, temveč se lahko uporablja tudi za mešanje barve in cementa. Z njegovo pomočjo lahko enostavno izkopljete luknje za stebre za ograjo, za dekorativno svetlobo na tleh, zunanje bakle in senčnike. Njegova zasnova ohranja stabilnost pri kopanju trdih tal. Ima minimalno razdaljo med začetkom noža za kopanje in konico, tako da bodo spiralni svedri začeli delovati na trdi podlagi, ne da bi jih bilo treba potiskati navzdol, kar vam bo prihranilo pred napornim fizičnim delom pri sajenju. Sveder, ki je narejen tako, da vam pomaga na različnih področjih, se lahko uporablja na kateri koli površini – deluje na mehki zemlji, trdi zemlji, pesku, glini in celo ledu. Ne zamudite priložnosti, da opravite svojo obdelavo tal za pridelavo sadja, zelenjave ali sajenje cvetja z maksimalnim prihrankom časa, pa tudi nepopisnim prihrankom energije – naročite svoj sveder še danes! Potrebno orodje za hišna in dvoriščna opravila Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na Flamingoshop strani poiščite TropanoX - Spiralne vrtne svedre za luknje in pridobite neverjetne popuste.

icon-expand