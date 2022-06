Zavod 99 vložil kolektivne odškodninske tožbe zoper slovenske banke

Ker je bil odziv potrošnikov na aktivnosti zavoda dober, banke pa so se na poziv odzvale negativno, je Zavod Kolektiv 99 pri pristojnih okrožnih sodiščih vložil 11 kolektivnih odškodninskih tožb zoper slovenske banke. To so Addiko Bank, Banka Intesa Sanpaolo, Koper, BKS Bank AG Bančna podružnica, Deželna banka Slovenije, Delavska hranilnica, Gorenjska banka, Nova ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor, N banka (prej Sberbank), SKB banka in Unicredit Banka Slovenija.

Ker gre za primer množičnega oškodovanja potrošnikov, Zavod Kolektiv 99 poziva vse kreditojemalce v Sloveniji, ki so odplačevali ali odplačujejo kredit po variabilni oz. spremenljivi obrestni meri, ki je vezana na Euribor, da se evidentirajo na spletni strani www.kolektiv99.si. Ker je Euribor negativen od leta 2015, je evidentiranje relevantno za potrošnike, ki so plačali vsaj en obrok v letu 2015 ali kasneje.

Iz Zavoda Kolektiv 99 so sporočili, da imajo njihovi argumenti močno podlago v veljavnih predpisih v Sloveniji, gre predvsem za neskladnost z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o potrošniških kreditih in Obligacijskim zakonikom. "Nezakonitost praks, ko so se banke enostransko in brez podlage v pogodbi odločile, da bodo vrednost Euriborja obračunavale pri 0,0 % (t. i. floor praksa ali praksa obrestnega dna), so prepoznala že najmanj sodišča v Sloveniji, Španiji in Avstriji."

Zavod v tožbah opozarja na nezakonitost t. i. floor klavzul – tj. klavzul, ki so jih banke v preteklem obdobju potrošnikom vsilile in vstavile v kreditne pogodbe, in v skladu s katerimi se v škodo kreditojemalcev šteje, da v primeru negativnih vrednosti Euriborja vrednost tega ni obračunana po dejanski (negativni) vrednosti, kar bi zmanjšalo skupno obrestno mero, temveč znaša 0,0 %. Banke so tako omejile svoje tveganje in si zagotovile obresti vsaj v višini bančnega pribitka, medtem ko je potrošnikovo tveganje v primeru naraščanja Euriborja neomejeno in v celoti variabilno.

Če bo zavod s svojimi tožbami uspešen, bodo prikrajšani kreditojemalci upravičeni do povrnitve prikrajšanja (odškodnine), ki so ga utrpeli zaradi preveč plačanih obresti, sam postopek povračil pa bi določilo sodišče.

"Vložene kolektivne tožbe, ki smo jih pripravljali več mesecev, so, skupaj z velikim odzivom potrošnikov, pomemben signal, da se slovenski potrošniki znamo organizirati in se postaviti za svoje pravice. Verjamemo, da bodo postopki kolektivnih tožb pozitivno vplivali na varstvo pravic potrošnikov v Sloveniji in pomenili dodaten preventivni pritisk, da se kršitve teh pravic ne izplačajo," je dejal direktor Zavoda Kolektiv 99 Sašo Stojanovič Lenčič.