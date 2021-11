Zavod Dovolj.je zahteva ustanovitev neodvisne komisije za preiskavo spolnih zlorab znotraj Cerkve

V Zavodu za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem Dovolj.je so se odzvali na odločitev glede odslovitve duhovnika iz kleriškega stanu zaradi spolne zlorabe mladoletne osebe. Izrazili so podporo žrtvam in zapisali zahtevo po ustanovitvi neodvisne komisije za preiskavo spolnih zlorab znotraj Cerkve v Sloveniji.

Iz Nadškofije Maribor so v četrtek sporočili, da je bila duhovniku Antonu Kmetu z izvensodno odločbo naložena kazen odslovitve iz kleriškega stanu. Ta je bila izrečena po zaključenem upravnem kazenskem postopku na cerkvenem sodišču, v katerem je bil spoznan za krivega spolne zlorabe mladoletne osebe. Do zlorab naj bi prišlo, ko je bil Kmet še kaplan v Ljutomeru med letoma 1998 in 2001. Odslovitev iz kleriškega stanu ali laizacija je najhujša cerkvena kazen, z njo pa duhovnik izgubi vse pravice in dolžnosti, ki jih ima kot duhovnik.

V skupnosti žrtev in njihovih podpornikov zavoda Dovolj.je so izrazili podporo in spoštovanje duhovnikovim žrtvam. "Prav tako izražamo spoštovanje tistim ustanovam osrednjega vodstva Katoliške cerkve, ki so prepoznale v zločinskem dejanju spolnih zlorab omenjenega nekdanjega duhovnika zadosten razlog za odslovitev iz poklica in življenja, ki zahtevata najvišjo stopnjo moralnosti," so zapisali v izjavi za javnost.

icon-expand (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock