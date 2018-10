Furs: Staršev ne bomo kaznovali

Pristojni organi nadaljujejo zbiranje dokazov in pričevanj o domnevno surovem ravnanju z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki. V preiskavo je vključen tudi Furs, ki preverja kršitve zakona o preprečevanju dela na črno in zakona o davčnem potrjevanju računov ter druge morebitne nepravilnosti. Zatrjujejo, da staršev otrok za nejemanje računov ne bodo kaznovali, saj odkar v Sloveniji delujejo davčne blagajne, niso kaznovali še nikogar.

Na začetku oktobra so slovensko javnost pretresli posnetki, iz katerih je razvidno neprimerno ravnanje z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki. Lastnica zavoda naj bi otroke prisilno umirjala in hranila. Dogajanje je posnela vzgojiteljica, katere opozorila so v zavodu naletela na gluha ušesa, zato je posnetke pokazala staršem in skupaj so podali prve prijave na policijo. Že ob prvi prijavi so policisti začeli zbirati obvestila in dokaze o kaznivem dejanju zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter o tem obveščali tudi pristojne nadzorstvene institucije, med drugim finančno upravo in inšpektorat za delo.

Lastnica zavoda je otroke prisilno hranila in umirjala. FOTO: POP TV

'Staršev ne bomo kaznovali' Na Finančni upravi trenutno preverjajo kršitve zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in zakona o davčnem potrjevanju računov ter druge morebitne nepravilnosti, ki vplivajo na višino davčne obveznosti zavoda in fizičnih oseb, povezanih z njim. Na Fursu so nam potrdili, da preiskava še vedno poteka, trenutno pa zbirajo dokaze od vseh vpletenih. Kot so povedali, so starše otrok povabili na razgovor, saj ti posedujejo informacije iz prve roke o tem, kaj se je dogajalo v zavodu, za nejemanje računov, pa jih ne bodo kaznovali. Starši otrok so namreč za varstvo malčkov lastnici plačevali na roke, in sicer 365 evrov mesečno. Na računih, ki pa so bili izdani, naj bi bili podatki podjetja vzgojiteljice, čeprav naj jih ta naj ne bi nikoli videla, izdajal pa jih je direktor zavoda. "Če je njihov edini greh to, da pri plačilu niso vzeli oziroma zahtevali računa, jih za te nepravilnosti ne bomo kaznovali," nam je zatrdil Stojan Glavač, predstavnik za odnose z javnostmi na Finančni upravi. Na vprašanje, ali ustanoviteljica zavoda Branimira Vrečar, ki je otroke trpinčila, z njimi sodeluje, nam niso želeli odgovoriti. "Preiskujemo vse vpletene, več vam trenutno ne morem povedati, saj preiskava še poteka," je povedal Glavač. So pa nam povedali, da vodstvu zavoda Kengurujčki zaradi dela na črno grozi kazen med 1.000 in 7.000 evri, globe pa se seštevajo – torej, če bo odkrili še več nepravilnosti, bo znesek še višji.

Starši otrok zaradi nejemanja računov ne bodo kaznovani, zatrjujejo na Fursu. FOTO: 24ur.com