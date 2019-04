Zavod Kengurujčki: tožilstvo na sodišče vložilo zahtevo za preiskavo

Državno tožilstvo je v četrtek na preiskovalni oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani vložilo zahtevo za preiskavo v primeru Kengurujčki, so za STA potrdili na tožilstvu. Kriminalistično preiskavo o dogodkih v Zavodu Kengurujčki, ki so lansko jesen pretresli javnost, je sicer policija zaključila že januarja letos, ugotovljeno pa je bilo, da je 67-letna osumljenka Branimira Vrečar v obdobju med 1. oktobrom 2017 in 28. oktobrom 2018 v zavodu opravljala dela varuške, čeprav za to ni imela ustreznega strokovnega znanja in izobrazbe.

Njena vloga v zavodu je bila zgolj priprava obrokov, hišna gospodinja in morebitna pomoč varuškam, v resnici pa je odrejala, kdaj in kako se bo varstvo izvajalo, strokovne nasvete in opozorila varuške pa je zavračala, so januarja povedali kriminalisti.

Po ugotovitvah policije je 67-letnica z nekaterimi otroki neprimerno komunicirala, nanje je vpila in jih žalila. Nekaterim otrokom ni dovolila svobodne izbire, koliko bodo pojedli. Če so otroci hrano zavračali, jih je hranila na silo in jih k uživanju hrane ni vzpodbujala in ni uporabljala pozitivnih vzgojnih metod in sredstev.