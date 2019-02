Zavod Kengurujčki v stečaj. Se želijo le izogniti plačilu glob inšpektorjev?

Zloglasni zavod Kengurujčki, v katerem naj bi surovo ravnali z otroki, je šel v stečaj. Kot pojasnjuje stečajna upraviteljica, so se lastniki zanj odločili, ker so morali po aferi zapreti zavod in niso več sposobni plačevati obveznosti. Upniki imajo zdaj tri mesece časa, da prijavijo svoje terjatve, vendar v stečajni masi ni ostalo praktično nič.