Voznik v Postojni izkoristil reševalni pas

Povečanje glob je marsikoga že odvrnilo od nepravilnega ravnanja, druge pa očitno prepriča šele dejansko izrečena kazen. Kot navajajo v objavi, so včeraj tak primer opazili tudi v Postojni, kjer reševalni pas znova ni bil samoumeven.

Za omenjene kršitve je od lanskega leta določena globa 500 evrov s stransko sankcijo treh kazenskih točk.

Če pride do prometne nesreče, je treba že ob prvem upočasnjevanju prometa na avtocestah in hitrih cestah takoj vzpostaviti reševalni pas, da lahko intervencijska vozila čim hitreje dosežejo poškodovane. "Vsaka minuta, vsaka sekunda lahko reši življenje," opozarjajo na AVP. Vozila na levem pasu se umaknejo skrajno levo, vozila na desnem pa skrajno desno, po potrebi tudi na odstavni pas. Reševalni pas je namenjen izključno vozilom, ki sodelujejo v intervenciji. V primeru zastoja naj vozniki ostanejo v svojih vozilih in se ne gibajo po cestišču.