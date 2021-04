Zavod za blagovne rezerve: Gale zahteval več kot 70.000 evrov

Gale je po trditvah zavoda predlagal poravnavo v znesku 24 mesečnih plač, kar znese več kot 70.000 evrov, na kar pa zavod ni pristal. Kot so še zapisali, se je postopek poravnave "odvijal v smeri 18 mesečnih plač", a nekdanji zaposleni na to ni pristal.

"Prav tako je nespoštljivo do zavoda prekinil postopke in pričel nekorektno in enostransko komunicirati podrobnosti izvedenih postopkov. Očitno vse le z namenom, da zgodbo samooklicanega žvižgaštva unovči zgolj v primeru izplačila več kot 70.000 evrov vredne odškodnine,"so zapisali v odzivu na Galetove navedbe.

Kot so še dodali, so vse aktivnosti, ki se izvajajo v imenu zavoda,"usmerjene k zaščiti interesa zavoda in v smeri maksimalno racionalnih dogovorov. "Potez posameznikov, tudi bivših zaposlenih, zavod podrobneje ne komentira, dokler ne posegajo v dobro ime ali ugled zavoda. Takrat pa bo zavod sprožil vsa pravna sredstva, da zaščiti svoj interes," so še zapisali.