Zavod za blagovne rezerve: Pri delu upoštevamo večino priporočil KPK

KPK je sicer ugotovila sume kršitev protikorupcijskega zakona, zaradi česar je napovedala preiskave. Ugotovitve o sumih kršitev s področja pristojnosti drugih organov pa so poslali Državni revizijski komisiji, tržnemu inšpektoratu, računskemu sodišču, policiji, finančni upravi in Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Protikorupcijska komisija je namreč na podlagi tematskega nadzora nabav zaščitne opreme v epidemiji novega koronavirusa zaznala vrsto korupcijskih tveganj in glavnim deležnikom postopkov nabav zaščitne opreme dala 15 priporočil za ravnanje v prihodnje. Ta se nanašajo na natančne opredelitve vlog posameznih deležnikov, natančno opredelitev količin in vrst zaščitne opreme, ki bo predmet nabave, ter potrebnih dokazil, opredelitev meril in kriterijev za izbiro, opredelitev vsebine sklenjenih pogodb, zaščito dobrovernih prijaviteljev ...

V Zavodu RS za blagovne rezerve so v odzivu na poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) pojasnili, da je zavod od trenutka, ko je vodenje prevzel Tomi Rumpf kot v. d. direktorja, izvedel vrsto aktivnosti in postopkov, katerih pravilnost je potrdilo poročilo KPK.

Komisija je zaznala tveganja v vseh fazah postopkov nabav zaščitne opreme. Gre za tveganja v povezavi z nedoločnostjo in nejasnostjo vlog posameznih deležnikov celotnega procesa, posledično pa so v celotnem postopku zaznali tudi specifična korupcijska tveganja nesledljivosti in netransparentnosti izvedenih postopkov, neenakopravne obravnave ponudnikov in izbranih pogodbenih partnerjev ter vplivanja oseb, ki pristojnosti v postopkih niso imele. KPK je zaznala precej nejasnosti tudi glede vloge Zavoda RS za blagovne rezerve.

Na Generalni policijski upravi in Finančni upravi RS so potrdili, da so poročilo KPK prejeli in ga bodo preučili. Na finančni upravi so ob tem pojasnili, da konkretnih postopkov in ugotovitev ne morejo komentirati. V policiji pa so napovedali, da bodo v primeru, da bodo zaznali razloge za sum, da je bilo izvršeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, izvedli vse ukrepe, skladno s pooblastili.

Nasprotno so na Državni revizijski komisiji pojasnili, da poročila KPK še niso prejeli. Kot so ob tem zapisali, pozorno sledijo medijskim objavam glede domnevnih nepravilnosti pri nabavah zaščitne in druge opreme, v zvezi s katerimi bodo po potrebi sproženi ustrezni postopki. Ugotovitev, ki bi se nanašale na sume kršitev iz njihove pristojnosti, od KPK prav tako še ni prejel Tržni inšpektorat RS, so navedli na inšpektoratu.