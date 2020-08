Zavod za blagovne rezerve še ni prejel obvestila o prepovedi uporabe 46 ventilatorjev

Če dobavitelj tega ne bo mogel zagotoviti, bo zavod v skladu z določili pogodbe ustrezno ukrepal, so dodali. Kakšna so ta določila oziroma ali to pomeni razvezo pogodbe, niso pojasnili.

Na Zavodu za blagovne rezerve so pojasnili, da je v skladu z aneksom k pogodbi o nakupu ventilatorjev, ki so jo z Gorenjem sklenili 19. marca, dobavitelj zadolžen za " ustvaritev pogojev, s katerimi se zagotovi varna uporaba ventilatorjev in odgovoren poskrbeti za ustrezno namestitev ventilatorjev, ki se nanaša na prevzem, pripravo in preizkus, namestitev in zagon opreme, izobraževanje ter montažo ".

TV Slovenija je v nedeljo poročala, da je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) začasno prepovedala uporabo teh ventilatorjev, ker so bili v Slovenijo uvoženi s Kitajske brez vednosti proizvajalcev in potrebnih dovoljenj. Tako za omenjene ventilatorje ne morejo jamčiti, ker so bili izdelani in prodani za kitajski trg, kjer sicer imajo dovoljenje za uporabo. "Ker ni jasno, kdo je v prodajni verigi sodeloval, obstaja sum, da niso bili ustrezno transportirani, nameščeni in vzdrževani," so pojasnili proizvajalci ventilatorjev.

Prav ti pomisleki so najverjetneje razlog, da je agencija za medicinske pripomočke začasno prepovedala uporabo omenjenih ventilatorjev. Postopek namreč še ni zaključen, zato so zaenkrat povedali le, da obstaja sum, da bi lahko uporaba ventilatorjev Bellavista 1000 pomenila tveganje za javno zdravje.

Zavod za blagovne rezerve je tovrstne ventilatorje razdelil v splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu, Novem mestu, Novi Gorici in Izoli ter v UKC Maribor. V treh bolnišnicah so pojasnili, da jih je JAZMP o začasni prepovedi uporabe ventilatorjev obvestila konec julija.

V šempetrski bolnišnici so povedali, da so prejeli šest ventilatorjev Bellavista, doslej pa jih še niso uporabili, niti vrnili. V Novem mestu so prejeli sedem tovrstnih ventilatorjev, prav tako jih še niso uporabljali. Trenutno jih imajo v skladišču. Tudi v UKC Maribor so prejeli sedem tovrstnih ventilatorjev, ki so deponirani v zaklenjenem prostoru.