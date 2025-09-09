Zavod za varstvo narave proti orientalskemu sršenu ne more ukrepati

Na Zavodu RS za varstvo narave, ki je pristojen za ukrepe na področju invazivnih tujerodnih vrst, proti orientalskemu sršenu ne morejo ukrepati. Kot so pojasnili, te žuželke namreč za zdaj še ni na seznamu invazivnih tujerodnih vrst EU. Slovenija jo lahko kljub temu uvrsti na svoj nacionalni seznam.

Država lahko določeno vrsto uvrsti na nacionalni seznam invazivnih tujerodnih vrst, če na podlagi znanstvenih dokazov ugotovi, da gre za invazivno tujerodno vrsto, ki ima znatne škodljive vplive, in je zato potrebno ukrepanje, so pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor. Za te vrste lahko po uvrstitvi na seznam uporabi enake ukrepe kot za invazivne tujerodne vrste na seznamu EU, pri čemer morajo biti ukrepi skladni s pogodbo o delovanju EU, o njih pa je treba uradno obvestiti komisijo v skladu s pravom unije. Predlog novele zakona o ohranjanju narave, ki je v parlamentarnem postopku, predvideva, da ta seznam in ukrepe proti vrstam na njem določi vlada z odlokom.

Orientalski sršen FOTO: Shutterstock icon-expand

Tujerodna vrsta orientalski sršen se po navedbah zavoda v Sloveniji pojavlja od leta 2019, opažajo ga na Primorskem. Gnezda lahko gradi blizu človeških bivališč ter predstavlja grožnjo za čebelarstvo, kmetijstvo in zdravje ljudi. Napada lahko medonosne čebele in uničuje sadne nasade. Piki orientalskega sršena so boleči in lahko pri občutljivih posameznikih povzročijo alergijske odzive. O morebitni ustaljenosti populacije te žuželke na zavodu nimajo podatkov. Čebelarska zveza Slovenije je namreč konec tedna na območju starega dela Kopra odkrila prve primere gnezd orientalskega sršena in ob tem posvarila pred posledicami, ki jih ta žuželka povzroča v Evropi. Kot so izpostavili, je problematika glede tujerodnih sršenov veliko bolj obsežna, kot si predstavljajo nekateri.