Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Zavod za varstvo narave proti orientalskemu sršenu ne more ukrepati

Ljubljana, 09. 09. 2025 16.17 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
24

Na Zavodu RS za varstvo narave, ki je pristojen za ukrepe na področju invazivnih tujerodnih vrst, proti orientalskemu sršenu ne morejo ukrepati. Kot so pojasnili, te žuželke namreč za zdaj še ni na seznamu invazivnih tujerodnih vrst EU. Slovenija jo lahko kljub temu uvrsti na svoj nacionalni seznam.

Država lahko določeno vrsto uvrsti na nacionalni seznam invazivnih tujerodnih vrst, če na podlagi znanstvenih dokazov ugotovi, da gre za invazivno tujerodno vrsto, ki ima znatne škodljive vplive, in je zato potrebno ukrepanje, so pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Za te vrste lahko po uvrstitvi na seznam uporabi enake ukrepe kot za invazivne tujerodne vrste na seznamu EU, pri čemer morajo biti ukrepi skladni s pogodbo o delovanju EU, o njih pa je treba uradno obvestiti komisijo v skladu s pravom unije.

Predlog novele zakona o ohranjanju narave, ki je v parlamentarnem postopku, predvideva, da ta seznam in ukrepe proti vrstam na njem določi vlada z odlokom.

Orientalski sršen
Orientalski sršen FOTO: Shutterstock

Tujerodna vrsta orientalski sršen se po navedbah zavoda v Sloveniji pojavlja od leta 2019, opažajo ga na Primorskem. Gnezda lahko gradi blizu človeških bivališč ter predstavlja grožnjo za čebelarstvo, kmetijstvo in zdravje ljudi. Napada lahko medonosne čebele in uničuje sadne nasade.

Piki orientalskega sršena so boleči in lahko pri občutljivih posameznikih povzročijo alergijske odzive.

O morebitni ustaljenosti populacije te žuželke na zavodu nimajo podatkov.

Čebelarska zveza Slovenije je namreč konec tedna na območju starega dela Kopra odkrila prve primere gnezd orientalskega sršena in ob tem posvarila pred posledicami, ki jih ta žuželka povzroča v Evropi. Kot so izpostavili, je problematika glede tujerodnih sršenov veliko bolj obsežna, kot si predstavljajo nekateri.

Preberi še V Sloveniji našli gnezda invazivnega orientalskega sršena

Na ministrstvih za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter naravne vire in prostor so potrdili, da lahko orientalski sršen povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, zaradi možnosti večjega števila pikov pa tudi v zdravstvu ter v gospodarstvu, predvsem turizmu.

Kljub temu da ni uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst EU, kot je na primer azijski sršen, ga je po njihovih navedbah mogoče obravnavati kot potencialno invazivno vrsto.

Državljane, predvsem kmetovalce in čebelarje z območja Primorske, so pozvali, naj v primeru prisotnosti ali suma na prisotnost orientalskega sršena svoja opažanja nemudoma sporočijo terenskemu svetovalcu javne službe kmetijskega svetovanja ali veterinarju za zdravstveno varstvo čebel.

Pri poročanju naj navedejo podatke o tem, kje so opazili žival ali gnezdo, število osebkov ali gnezd, čim natančnejšo lokacijo (najboljše s koordinatami), datum opažanja, fotografijo ali videoposnetek vrste ter ime in kontaktne podatke najditelja. Ti podatki bodo po njihovih navedbah služili za oceno stanja vrste in načrtovanje morebitnih ukrepov.

Najditelje posameznih sršenov ali njegovih gnezd naprošajo, da teh ne odstranjujejo sami, saj lahko njihov pik povzroči hude zdravstvene težave.

sršen orientalski Zavod RS za varstvo narave invazivna tujerodna vrsta
SORODNI ČLANKI

V Sloveniji našli gnezda invazivnega orientalskega sršena

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
džonborno
10. 09. 2025 11.28
+2
Ne morejo ukrepati, ker sršena še ni na seznamu invazivnih tujerodnih vrst. Isto kot ginekologi iz Sirije!
ODGOVORI
2 0
graf
10. 09. 2025 09.43
+5
Pozabljate da je "Zavod za varstvo narave" zgolj samo sebi namen , oziroma zgolj črpalka za davkoplačevalski denar , zato se ni za čuditi njihovi "učinkovitosti" proti invazivnim živalim in rastlinstvu ...
ODGOVORI
5 0
nekajpavem
10. 09. 2025 09.04
+9
Kako birokratsko sprenevedanje...
ODGOVORI
9 0
Vakalunga
10. 09. 2025 08.54
+8
100 000 je v javnem sektorju čisto odveč ne da so nepotrebni škodo delajo, še potem ko bi jih nagnali 100 000 bi se lohka pogovarjali, da je še kakih 10 000 nepotrebnih..
ODGOVORI
8 0
Smuuki
10. 09. 2025 08.46
+8
Pri vsej obilici omejitvenih zakonov pristojne službe ves čas sporočajo eno samo vest. SE NE DA, SE NE SME, SE NE MORE. Učinkovitost, uporaba zdrave kmečke pameti se približuje apsolutni nuli. Propad zagotovljen
ODGOVORI
8 0
vicente
10. 09. 2025 08.11
+11
naj vsaj postavijo table ,Npr sršenom prepovedano letenje; to bi bila tipična birokratska rešitev in npr provizijo od tabel bi bilo lepo pobrati
ODGOVORI
11 0
modelx
09. 09. 2025 20.34
+12
takoj odpustit vse na tem zavodu. nesposobni lenuhi. ko se pojavi invazivna vrsta, jo je takoj potrebno onesposobiti. to velja recimo tudi za nutrije, šakale,..
ODGOVORI
13 1
Kolllerik
10. 09. 2025 08.01
-4
Tebe bi pa rad videl v živo, kavčar pameten
ODGOVORI
0 4
za bojši jutri
09. 09. 2025 19.44
+12
Ljudje naj sami opravijo z nadležnim mrčesom, država tako ne bo nič.
ODGOVORI
12 0
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.06
+3
mene sploh čudi, da kakšen policaj skoči v reko in rešuje človeka, ki se utaplja.....
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.06
+3
tudi trumpelj ni prdnil, pa ne morete posredovati.....
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.05
+5
keri izgovori.......
ODGOVORI
5 0
levnuh, ne svecko
09. 09. 2025 18.56
+6
Kaj me tako birokratsko sprenevedanje razjezi. Alo , zaščitno opremo nase in v akcijo. Plačo pa vzamete vsakega petega v mesecu, da vas ni sram.
ODGOVORI
6 0
levnuh, ne svecko
09. 09. 2025 18.53
+4
Potem , ko niso pristojni za tega sršena, ker ga še nimajo na seznamu, da je invazivna tujerodna vrsta, čeprav cela EU ve za njegovo " poreklo ", čakajo na von der Layno, da jo pikne in ne ukrepajo. Država pa tudi nič, dokler ne bo prepozno, zavod " gubi vreme in iztražuje rude", naše kranjske avtohtone čebele in črni puheki z rumeno ritko pa v maloro. Smo pa ja zaščitili kranjsko sivko, a to kr na papirju v praksi pa ko jo " šiša "? Za Ukrorajh podporo, pa takoj milijarde....
ODGOVORI
4 0
Neodim112
09. 09. 2025 18.41
+5
Zavod za zgubo časa in iskanje rud.
ODGOVORI
5 0
kunccix
09. 09. 2025 18.19
+8
V naši “ kuri” nihče ne more ničesar več…. Ali je pristojen nekdo drug ali pa nimajo zadostnih podatkov…. glavno, da so plače enormne
ODGOVORI
8 0
bb5a
09. 09. 2025 17.40
+7
Kolikor cela vlada in javna uprava nič ne dela, bi lahk dal vsaj 100.000 ljudem muholovce pa pipse, pa nej stojijo vsak v eni vasi pa jih tolčejo k jih vidjo...
ODGOVORI
7 0
štrekeljc
09. 09. 2025 17.34
+11
citiram: "Kljub temu da ni uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst EU, kot je na primer azijski sršen, ga je po njihovih navedbah mogoče obravnavati kot potencialno invazivno vrsto." Gnade lene birokratske, torej ga kot takega obravnavajte!
ODGOVORI
11 0
setisfekšn
09. 09. 2025 17.32
+5
Nehite sv temi bolanimi elektro avtomobili!!kurijo sekundarno težko pridobljeno in drago el energijo in onesnažujejo svet še enkrat več kot mašine z notranjim izgorevanjem!!!
ODGOVORI
5 0
landrick landrick
09. 09. 2025 17.24
+13
Težko verjameš, da imamo tako neumno zbirokratizirano državo... Verjetno za tem stoji nekaj lenuhov, ki imajo sanjske službe!
ODGOVORI
13 0
OmniLiberalec42
09. 09. 2025 17.15
+9
Tooooo fikusi! Že tko nam upada število čebel in čebelarjev, dajmo še tej totalno ne invazivni vrsti proste vajeti da uniči tist drobiž kar je še ostal!! Vse za naravo!!!
ODGOVORI
9 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256