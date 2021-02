Zavod za zaposlovanje z novimi izplačili delodajalcem

Za nadomestila za čakanje na delo je tako država doslej namenila okoli 360 milijonov evrov, za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa pa okoli 39 milijonov evrov. Oba ukrepa podaljšuje tudi v torek potrjeni osmi protikoronski zakon.

Nekatera podjetja vrnila pomoč

Nekatera podjetja so pomoč medtem vrnila. Med možnimi razlogi, zakaj so to morala storiti, so zmanjšanje prihodkov v lanskem letu za manj kot desetino, izplačilo dividend in izplačilo nagrad poslovodstvu.

Po podatkih zavoda za zaposlovanje je nadomestila za čakanje na delo doslej vrnilo 288 podjetij v skupnem znesku 4,22 milijona evrov, subvencije skrajšanega delovnega časa pa tri podjetja v skupnem znesku 58.000 evrov.

Deseterico podjetij, ki so skupno vrnila največ, sestavljajo Eta Cerkno (606.000 evrov), Adria Mobil (434.000 evrov), AMZS (211.000 evrov), Dinos (163.000 evrov), Bauhaus (153.000 evrov), Surovina (120.000 evrov), A-Prodaja (113.000 evrov), Kaaap (111.000 evrov), Eternit Slovenija (108.000 evrov) in Juteks (104.000 evrov).