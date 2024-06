Zavračajo obtožbe, čudi jih, kdo je pripravil poročilo

V kabinetu predsednika vlade in na finančnem ministrstvu so se danes odzvali na navedbe našega portala, da omenjeno poročilo, ki so ga pridobili neuradno, "zelo močno obremenjuje takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan , ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba " . Revizija po poročanju portala navaja, da so "nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske rezerve" .

V kabinetu premierja so se odzvali tudi na zapis, da je bil premier Golob, "kot je lahko razbrati iz omenjene revizije, o vsem skupaj podrobno seznanjen". Kot so zapisali, te navedbe odločno zavračajo. Spomnili so, da so že januarja na vprašanja medijev glede domnevne vpletenosti premierja pojasnili, da ne drži, da je bil predhodno pred podpisom pogodbe seznanjen z vsemi dejstvi in okoliščinami nakupa. Predsednik vlade je imel po njihovih navedbah v fazi odločanja na seji vlade vpogled v uradno vladno gradivo, ki so ga tudi priložili sporočilu.

"Sklep vlade in priložena obrazložitev govorita o uvrstitvi projekta 'nakup poslovnih prostorov' v načrt razvojnih programov. V obrazložitvi je sicer naveden naslov Litijska 51 in velikost prostorov 5126 kvadratnih metrov, to pa je tudi vse, s čimer je bil premier Golob v omenjenem primeru seznanjen," so zapisali v njegovem kabinetu.

Dodali so, da v omenjenem gradivu sledi obširna obrazložitev nujnosti reševanja problematike zaradi prostorske stiske pravosodnih organov. Na koncu obrazložitve pa so navedeni še viri za financiranje nakupa. "Zato so trditve, da je bil premier Golob podrobno obveščen o čemer koli v zvezi s projektom ali celo vključen v postopek, v celoti neresnične in jih zavračamo," so poudarili.