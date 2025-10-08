Zavrnili zahtevek za revizijo nakupa helikopterjev

Komisija za preprečevanje korupcije je septembra ugotovila sum kršitve javnonaročniške zakonodaje pri dodatnem merilu, ki se je nanašalo na ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo, saj je naročnik, kot so zapisali, merilo v razpisno dokumentacijo vključil kljub zavedanju, da ga izpolnjuje le en ponudnik, tega pa ni ustrezno obrazložil, o čemer so se reševalci in policisti pogovarjali na januarskem sestanku na Brniku. Sredi septembra pa je KPK, kot zagovornik javnega interesa, vložila zahtevek za revizijo nakupa helikopterjev.

Državna revizijska komisija je danes sporočila, da je bila predmet tega revizijskega postopka izključno presoja zakonitosti določitve merila "od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo" v razpisni dokumentaciji, "ne pa tudi vprašanje, ali je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju določil tudi preostala merila za oddajo javnega naročila in ali je skladno z ZJN-3 oblikoval tehnične specifikacije ter na tej podlagi ustrezno izbral ponudbo izbranega ponudnika oziroma izločil ponudbo neizbranega ponudnika".

Kot je razbrati iz odločitve o oddaji javnega naročila, je bila namreč ponudba neizbranega ponudnika zavrnjena kot nedopustna zaradi neizpolnjevanja štirih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Navedenih tehničnih specifikacij v razpisni dokumentaciji in izločitve ponudbe neizbranega ponudnika pa zagovornik javnega interesa v zahtevku za revizijo ni izpodbijal, so pojasnili na revizijski komisiji.