Zavrnili zahtevek za revizijo nakupa helikopterjev

Komisija za preprečevanje korupcije je septembra ugotovila sum kršitve javnonaročniške zakonodaje pri dodatnem merilu, ki se je nanašalo na ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo, saj je naročnik, kot so zapisali, merilo v razpisno dokumentacijo vključil kljub zavedanju, da ga izpolnjuje le en ponudnik, tega pa ni ustrezno obrazložil, o čemer so se reševalci in policisti pogovarjali na januarskem sestanku na Brniku. Sredi septembra pa je KPK, kot zagovornik javnega interesa, vložila zahtevek za revizijo nakupa helikopterjev.
Državna revizijska komisija je danes sporočila, da je bila predmet tega revizijskega postopka izključno presoja zakonitosti določitve merila "od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo" v razpisni dokumentaciji, "ne pa tudi vprašanje, ali je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju določil tudi preostala merila za oddajo javnega naročila in ali je skladno z ZJN-3 oblikoval tehnične specifikacije ter na tej podlagi ustrezno izbral ponudbo izbranega ponudnika oziroma izločil ponudbo neizbranega ponudnika".
Kot je razbrati iz odločitve o oddaji javnega naročila, je bila namreč ponudba neizbranega ponudnika zavrnjena kot nedopustna zaradi neizpolnjevanja štirih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Navedenih tehničnih specifikacij v razpisni dokumentaciji in izločitve ponudbe neizbranega ponudnika pa zagovornik javnega interesa v zahtevku za revizijo ni izpodbijal, so pojasnili na revizijski komisiji.
Airbus Helicopters Deutschland ali Leonardo S.p.A
Državna revizijska komisija je ugotovila, da KPK ni izkazala zatrjevanih naročnikovih kršitev, oziroma da je naročnik v postopku pravnega varstva izkazal, da ločen prtljažni prostor pomeni očitno korist oziroma prednost, ki jo je pri ocenjevanju ponudb smiselno nagraditi z dodelitvijo dodatnih točk.
Revizijska komisija je ugotovila tudi, da v konkretnem primeru oddaje javnega naročila, "kjer je naročnik prejel dve ponudbi, sporno merilo od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo ni vplivalo na oddajo predmetnega javnega naročila, saj je bila ponudba neizbranega ponudnika (Airbus Helicopters Deutschland) zavrnjena kot nedopustna zaradi neizpolnjevanja štirih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah, tudi v nasprotnem primeru – torej v primeru dopustnosti te ponudbe – pa sporno merilo (upoštevaje razliko v točkah glede na ostala merila) ne bi vplivalo na drugačno razvrstitev ponudb in bi v vsakem primeru bila izbrana ponudba ponudnika Leonardo S.p.A."
Že pred zahtevkom za revizijo je notranji minister Boštjan Poklukar zatrjeval, da notranja revizija, ki so jo opravili, ni pokazala nepravilnosti pri nakupu reševalnih helikopterjev. Poklukar in njegovo ministrstvo sta se v preteklih tednih soočala s številnimi kritikami na račun domnevnega favoriziranja ponudnika in neustreznosti standardom reševanja.
