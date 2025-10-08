Svetli način
Slovenija

Zavrnili zahtevek za revizijo nakupa helikopterjev

Ljubljana, 08. 10. 2025 08.54

Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, ki ga je sredi septembra vložila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Revizijska komisija je zahtevek zavrnila kot neutemeljen.

Reševalni helikopter Leonardo
Reševalni helikopter Leonardo FOTO: POP TV

Komisija za preprečevanje korupcije je septembra ugotovila sum kršitve javnonaročniške zakonodaje pri dodatnem merilu, ki se je nanašalo na ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo, saj je naročnik, kot so zapisali, merilo v razpisno dokumentacijo vključil kljub zavedanju, da ga izpolnjuje le en ponudnik, tega pa ni ustrezno obrazložil, o čemer so se reševalci in policisti pogovarjali na januarskem sestanku na Brniku. Sredi septembra pa je KPK, kot zagovornik javnega interesa, vložila zahtevek za revizijo nakupa helikopterjev.

Državna revizijska komisija je danes sporočila, da je bila predmet tega revizijskega postopka izključno presoja zakonitosti določitve merila "od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo" v razpisni dokumentaciji, "ne pa tudi vprašanje, ali je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju določil tudi preostala merila za oddajo javnega naročila in ali je skladno z ZJN-3 oblikoval tehnične specifikacije ter na tej podlagi ustrezno izbral ponudbo izbranega ponudnika oziroma izločil ponudbo neizbranega ponudnika". 

Kot je razbrati iz odločitve o oddaji javnega naročila, je bila namreč ponudba neizbranega ponudnika zavrnjena kot nedopustna zaradi neizpolnjevanja štirih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Navedenih tehničnih specifikacij v razpisni dokumentaciji in izločitve ponudbe neizbranega ponudnika pa zagovornik javnega interesa v zahtevku za revizijo ni izpodbijal, so pojasnili na revizijski komisiji. 

Airbus Helicopters Deutschland ali Leonardo S.p.A

Državna revizijska komisija je ugotovila, da KPK ni izkazala zatrjevanih naročnikovih kršitev, oziroma da je naročnik v postopku pravnega varstva izkazal, da ločen prtljažni prostor pomeni očitno korist oziroma prednost, ki jo je pri ocenjevanju ponudb smiselno nagraditi z dodelitvijo dodatnih točk.

Revizijska komisija je ugotovila tudi, da v konkretnem primeru oddaje javnega naročila, "kjer je naročnik prejel dve ponudbi, sporno merilo od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo ni vplivalo na oddajo predmetnega javnega naročila, saj je bila ponudba neizbranega ponudnika (Airbus Helicopters Deutschland) zavrnjena kot nedopustna zaradi neizpolnjevanja štirih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah, tudi v nasprotnem primeru – torej v primeru dopustnosti te ponudbe – pa sporno merilo (upoštevaje razliko v točkah glede na ostala merila) ne bi vplivalo na drugačno razvrstitev ponudb in bi v vsakem primeru bila izbrana ponudba ponudnika Leonardo S.p.A."

Že pred zahtevkom za revizijo je notranji minister Boštjan Poklukar zatrjeval, da notranja revizija, ki so jo opravili, ni pokazala nepravilnosti pri nakupu reševalnih helikopterjev. Poklukar in njegovo ministrstvo sta se v preteklih tednih soočala s številnimi kritikami na račun domnevnega favoriziranja ponudnika in neustreznosti standardom reševanja.

revizija nakup helikopterji boštjan poklukar
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sLOVEnec56
08. 10. 2025 09.24
Vaši komentarji so popolnoma na mestu.
ODGOVORI
0 0
proofreader
08. 10. 2025 09.23
+2
A niso zadnjič rekli, da je Leonardo sporen zaradi poslov z Izraelom?
ODGOVORI
2 0
proofreader
08. 10. 2025 09.22
+2
In katerih štirih zahtev helikopter Airbus, ki ga uporabljajo reševalci v najmanj 37. državah (tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici), za Poklukarja ne izpolnjuje?
ODGOVORI
2 0
gebo 1
08. 10. 2025 09.21
+2
Kpk je sama ena golobova mafijska združba
ODGOVORI
3 1
deny-p
08. 10. 2025 09.21
+4
Veliki večini je jasno, da tukaj nekaj ni ok kot še marsikje drugje....., skratka pamet v roke na volitvah
ODGOVORI
5 1
natas999
08. 10. 2025 09.18
+5
ha banda pokvarjena
ODGOVORI
6 1
Republika Butale
08. 10. 2025 09.17
+6
Butalci volimo butalce in potem se čudimo kako butalsko stanje imamo.
ODGOVORI
7 1
Rdečimesečnik
08. 10. 2025 09.14
+6
Plešemo v propad
ODGOVORI
7 1
Vakalunga
08. 10. 2025 09.09
+12
Komisarijat je odločil ni pomembno če imate prav in mi narobe, ampak odločili bomo MI )) Tako že 80 let..
ODGOVORI
13 1
bb5a
08. 10. 2025 09.08
+5
Je že Jankovič zagotovil, da je vse v najlepšem redu. Kaj še hočte.
ODGOVORI
10 5
Galaktik111
08. 10. 2025 09.08
+10
Tako dela "najboljši" premier v zgodovini Slovenije. Pa to je že smešno, direktno v obraz se nam smejijo in nas imajo za norce. Neverjetno
ODGOVORI
14 4
Bombardirc1
08. 10. 2025 09.12
+0
Za norca te ima sďs sekta...
ODGOVORI
6 6
