Državna revizijska komisija zavrnila še zadnji zahtevek za revizijo

Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil zoper naročnikovo odločitev, da javno naročilo odda v izvedbo skupini Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Ӧzaltin. Vendar pa vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikove kršitve pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v priloge kritične poti. Prav tako vlagatelj ni izkazal naročnikove kršitve, ko v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika ni izvedel postopka ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe.

Ker je naročnik prejel le dve ponudbi, je bila odločitev, ali bo izvedel postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe, v njegovi avtonomni presoji. "Takšna naročnikova odločitev namreč sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje in vanjo vlagatelj, ne glede na pri tem uporabljeno argumentacijo, ni upravičen posegati,"so sporočili z državne revizijske komisije, ki naročnikove odločitve, ali bo pričel postopek ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe, s svojo presojo tudi ne more nadomestiti.

Državna revizijska komisija je tako odločila o vseh zahtevkih za revizijo, ki so bili vloženi v vseh fazah postopka pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal" in "Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper",naročnika družbe 2TDK, s tem pa je postopek pravnega varstva pri obeh zadevah pred državno revizijsko komisijo zaključen, so še dodali.