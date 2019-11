Zavrnili zahtevo za varstvo zakonitosti v primeru Jeseniška deklica

Kot so pokazale ugotovitve strokovnjakov, je deklica umrla zaradi kroničnega in akutnega hematoma možganov, ki ga je povzročil udarec v glavo. Na deklici so odkrili tudi sledi številnih drugih poškodb, med katerimi so bili zlom ključnice in reber, podplutbe po zadnjici in na zadnji strani nog, ožganina na roki ter več vbodov z iglo po dlaneh, rokah, trebuhu in prsnem košu. Preiskava je pokazala, da so poškodbe nastale v obdobju, ko sta za otroka skrbela mama in njen novi partner.

Oba sta se na obsodilno sodbo pritožila na višje sodišče, ki pa je aprila lani v celoti potrdilo sodbo sodišča prva stopnje.