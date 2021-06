Ustavno sodišče proti zavrnitvi dovoljenja za prebivanje v državi, v kateri živijo ožji sorodniki

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbo upravnega sodišča ter odločbi ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Ljubljana, s katerimi je bila zavrnjena prošnja pritožnice za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje njenemu zakoncu. Ustavno sodišče je pritožničine očitke presojalo z vidika pravice do družinskega življenja in načela največje koristi otroka, so sporočili z ustavnega sodišča.

"Ustavno sodišče je upoštevaje sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in dosedanjo ustavnosodno presojo sprejelo stališče, da zavrnitev dovoljenja za prebivanje v državi, v kateri živijo ožji sorodniki, lahko pomeni poseg v pravico do družinskega življenja. To velja tudi v primerih, ko se dovoljenje zavrne tujcu, ki je storil kaznivo dejanje," so zapisali.