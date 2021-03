Zavrnjena ovadba sindikata zoper Urbanijo, pa tudi ovadbe nasprotne strani

Okrožna državna tožilka je zavrgla kazensko ovadbo, ki jo je zoper direktorja Ukoma Uroša Urbanijo podal Sindikat novinarjev Slovenije v zvezi z zaustavitvijo financiranja Slovenske tiskovne agencije. Tožilstvo je hkrati zavrnilo ovadbe nasprotne strani – torej tiste, ki jih je Ukom vložil zoper direktorja STA Bojana Veselinoviča, nadzornike agencije in nekdanjo direktorico Ukoma, kar je sicer potrdila tudi vlada. Kaj to za financiranje STA zdaj sploh pomeni in kakšni bodo nadaljnji koraki?

Okrožna državna tožilka je zavrgla kazensko ovadbo, ki jo je zoper direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo podal Sindikat novinarjev Slovenije (SNS) v zvezi z zaustavitvijo financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA).

Novinarski sindikat je Urbanijo konec lanskega leta prijavil na državno tožilstvo zaradi prekinitve financiranja STA. Kot razlog so navedli zlorabo uradnega položaja.

Kot so ob tem sporočili iz Ukoma, naj bi bilo znano, da so plačilo računov STA zavrnili, saj da direktor agencije Bojan Veselinović ni želel v skladu s pogodbenimi obveznostmi Ukomu predložiti dokumentacije, na podlagi katere bi se lahko preverila upravičenost porabe davkoplačevalskega denarja. "Ukom je pri zavrnitvi računov izpolnjeval le določila iz Pogodbe med UKOM in STA," so navedli v sporočilu za javnost.

Da je tožilka naznanitev kaznivega dejanja zavrgla, je potrdila tudi vršilka dolžnosti predsednice SNS Alenka Potočnik. "To pravzaprav ne spremeni nič, UKOM STA še vedno ne plačuje. Vsaka stran si odločitev tožilke interpretira drugače. Na Ukomu in vladi to vidijo v svojo korist in še zmeraj trdijo, da bi moral direktor Veselinovič razkriti podatke," je za 24ur.com dejala Potočnikova, sicer tudi sama zaposlena na STA. Kot je znano, Ukom namreč vztraja na stališču, da naj bi direktor STA Bojan Veselinovič zavračal predajo dokumentacije, ki jo zahteva vlada. Vodstvo agencije pa je večkrat pojasnilo, da je vladi vsa dokumentacija na voljo, a je ta ni zahtevala. Zahteval jo je Ukom, ki pa nima ustreznega pooblastila za izvajanje družbeniških pravic.

O razlogu za zavržbo, pa Potočnikova pojasnjuje, da je tožilstvo zavzelo stališče, da naklep oziroma namen Urbanije ni bil dovolj jasno opredeljen. "Naj torej ne bi bilo dovolj jasne utemeljitve, da so bila njegova dejanja storjena namenoma," pravi. Zadeva zdaj tako roma v koš. V SNS namreč ne vidijo smisla, da bi še kaj vlagali. Tudi sicer podana ovadba po njenih besedah ni pomenila, da bi bilo s tem karkoli rešeno. "Bila je to le ena redkih pravnih možnosti, ki jo je v dobrobit delavcev STA lahko izpeljal sindikat," pojasnjuje Potočnikova. Prav tako ni bila to v nobenem primeru kratkoročna rešitev, ustrezen razplet in bi si – tako v SNS – v primeru dobljene pravne bitke namreč lahko obetali šele na dolgi rok. So pa zadovoljni vsaj nad informacijo, da je hkrati s tem okrožna državna tožilka zavrgla tudi kazensko ovadbo, ki jo je zoper vodilne v STA in nekdanjo direktorico Ukoma Kristino Plavšak Krajnc vložila tudi nasprotna stran. Kot smo poročali, je Ukom pod okriljem Urbanije decembra lani namreč vložil kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in oškodovanja javnih sredstev zoper več oseb – poleg Plavšak Kranjčeve tudi proti zdajšnjemu direktorju STA Veselinoviču, predsedniku nadzornega sveta družbe STA Mladenu Terčelju, namestniku predsednika Aleksandru Igličarju ter dvema članoma Juretu Brankoviču in Jerneju Šmajdku.

V vladnem uradu za komuniciranje v današnjem sporočilu za javnost ob tem sicer znova dodajajo, da gre za ovadbo v zvezi s podpisom Pogodbe o opravljanju javne službe, v kateri so podpisniki Urad vlade za komuniciranje opredelili kot 'predstavnika ustanovitelja'. "Direktor STA Bojan Veselinovič pa je novembra 2020 ne glede na podpis pogodbe trdil, da UKOM nima pooblastil vlade," so ponovili znano stališče.

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je v ponedeljek med drugim zapisal, da so presenečeni nad obtožbami, da Ukom zaostruje napade na STA, ali da finančno izčrpava STA. "Ne eno ne drugo ne drži, saj je Ukom glede na lanskoletno pogodbo poravnal vse svoje obveznosti do STA," je navedel. Zakaj niso poravnali letošnjih obveznosti, ni pojasnil, navedel pa je, da "so za STA zagotovljena sredstva", znova je zanikal tudi poseg v novinarsko avtonomijo. STA medtem že 23 dni čaka na plačilo vlade za opravljeno javno službo.