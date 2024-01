Zavrti kolo sreče in prejmi darilo!

V Lux-Factor družini imamo sedaj že kar 9 različnih izdelkov in prav vsi so narejeni s posebnim namenom, da dvignejo vašo samozavest na višjo raven in poskrbijo za vaše odlično počutje in samopodobo.

S posebno formulacijo 4D Hyaluron kreme bo vaša koža deležna intenzivne hidracije, ki prodre v najgloblje plasti povrhnjice. Po redni uporabi kreme 4D Hyaluron boste občutili mehko, navlaženo in mladostno kožo. Opazili boste lahko tudi izboljšanje prožnosti in elastičnosti kože. Krema deluje kot lifting, ki pomaga zmanjšati videz gub in povešene kože ter vam prinaša svež, napet in mladosten videz.

Procollagen je inovativno prehransko dopolnilo, ki je posebej oblikovano za spodbujanje tvorbe kolagena v telesu. Vsebuje kar 13 sestavin v 1 kapsuli, kar pomeni, da si lahko z dnevnim odmerkom zagotovite vse nujne vitamine in minerale za optimalno delovanje telesa. Pomagal vam bo pri krhkih nohtih, redkih laseh, globokih gubah in neelastični koži.

Ta revolucionarni serum je zasnovan z inovativno formulo, ki spodbuja naravno rast trepalnic, hkrati pa jim zagotavlja obilico hranil, ki jih potrebujejo za moč in gostoto. S svojo lahko teksturo in enostavno uporabo je serum Eyelash popoln dodatek vaši vsakodnevni lepotni rutini. Že po nekaj tednih redne uporabe boste navdušeni nad svojimi naravnimi, daljšimi in močnejšimi trepalnicami.

Razvajajte svoje roke s hranilno kremo za roke Royal, ki bo poskrbela za mehko in negovano kožo. Ta bogata formula vsebuje skrbno izbrane sestavine, ki vlažijo, pomirjajo in obnavljajo vašo kožo. Z redno uporabo boste opazili izboljšano teksturo in božansko mehkobo rok. Hranilna krema Royal vsebuje izvlečke naravnih sestavin, kot so karitejevo maslo, mandljevo olje in vitamin E, ki kožo pomirjajo, hranijo in ščitijo pred izsušitvijo.

Doživite vrhunsko nego kože z našo luksuzno kremo za obraz 4D Caviar. Sestavljena je iz visoko kakovostnih sestavin, ki vključujejo bogate ekstrakte kaviarja, kar zagotavlja popolno vlaženje, obnovo in pomlajevanje kože. 4D Caviar krema je razvita posebej za tiste, ki želite preizkusiti najboljše za svojo kožo. Ekstrakt kaviarja, bogat z aminokislinami, omega-3 maščobnimi kislinami in antioksidanti, pomaga pri obnovi kože in spodbuja regeneracijo kožnih celic.

VLAŽILNA KREMA ZA ROKE AQUA

Krema Aqua vam nudi izredno vlaženje, osvežitev in obnovitev vaših rok. Z bogato formulo, ki vsebuje vrhunske sestavine , bo krema Aqua vaša zvesta spremljevalka za navlaženo in mehko kožo skozi ves dan. Dodatek mandarine pa bo poskrbel za svež in prijeten vonj. Preizkusite vlažilno kremo za roke Aqua in odkrijte svojo pot do zdravih, navlaženih in mladostnih dlani.

LOSJON ZA TELO BODY LOTION

Razvajajte svojo kožo z losjonom za telo, ki je nujno potreben dodatek za čudovito kožo ob vsakem letnem času. Na voljo sta dva različna vonja z izjemno bogatimi in negovalnimi sestavinami. Losjon Fruity Bomb je narejen za vse navdušence nad sladkimi vonjavami. Losjon Sparkle of Amber pa je ustvarjen za vse, ki obožujete svežino in čudovit vonj jantarja. Zagotavljata intenzivno hidracijo za suho, problematično in poškodovano kožo.

MAZILO ZA NEGO TETOVAŽE TATTOO NANO SHOCK

Ohranite svojo tetovažo svežo in barvito z mazilom za nego tetovaže Tattoo Nano Shock. Formula mazila je posebej zasnovana za nego in obnovo tetovaže, saj pomaga ohranjati čiste linije in podaljšuje obstojnost. Z redno uporabo Tattoo Nano Shock mazila boste tetovaži zagotovili optimalno hidracijo, zmanjšali srbenje ter preprečili luščenje kože. Mazilo prodre globoko v kožo, kjer obnavlja barve in ščiti pred izgubo intenzivnosti.