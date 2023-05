Zavrtite poletno kolo sreče in zadenite jacuzzi

Osvojite napihljiv masažni bazen Lay-Z-Spa ali katero od drugih 123 nagrad Bestway. Ves junij vas čakajo dnevni in tedenski dobitki. Za naj poletje.

Kaj je vaš recept za dobro poletje? Lovljenje žarkov na obali in brezskrbno pozibavanje na najljubšem napihljivčku na morskih valovih? Odkrivanje skritih zalivčkov ter lepot jezer in rek na supu ali kajaku? Čofotanje in brezskrbna igra z otroki? Zabava ob bazenu s prijatelji? Čista sreča sonca in vode ter druženja, ustvarjanja poletnih spominov, ki vas bodo greli še v mrzli zimi? Dodajte k tej sreči še 129 vročih nagrad, ki vas čakajo v Bestwayjevem poletnem kolesu sreče. Za naj poletje: zadenite napihljiv jacuzzi Lay-Z-Spa Si predstavljate poletje v slogu luksuznih havajskih resortov, kjer začnete dan v brbotajočih zračnih in vodnih mehurčkih, popoldne v jacuzziju čofotate z otroki, zvečer pa pod zvezdnatim nebom v njem dan romantično zaključite s partnerjem? Vse to vam zagotavlja masažni bazen (jacuzzi) Lay-Z-Spa Hawaii HydroJet Pro, glavna nagrada v poletnem kolesu sreče oziroma nagradni igri Bestway – moje naj poletje. Najboljše pa je, da si z masažnim bazenom ne zagotovite le najboljšega poletja, saj lahko v njem uživate 365 dni v letu, zunaj ali notri. Da je razvajanje v jacuzziju pravi balzam za dušo in telo, se strinja tudi Lorella Flego.

Lorella izjava: Jacuzzi je prava izbira za vse tiste trenutke, ki si želimo malo več sprostitve in pa tudi takrat, ko imamo za sabo težek dan, migreno in že vemo, da ne bomo dobro spali. Sprostitev v masažnem bazenu pomaga, saj spodbuja umirjenost, olajša dihanje, hkrati nas utruja, zato bomo tudi prej zaspali. Masažni bazen ima nedvomno dodatno vrednost v smislu lepote, saj je vsakemu všeč, če jo ima pri hiši, a po drugi strani je koristna tudi za zdravje in v teh časih mislim, da moramo staviti na zdravo telo in zdrav um, že zato, ker imamo ogromno obveznosti in je marsikdaj teden predolg. Zame je to ključnega pomena.

120 dnevnih nagrad in 8 tedenskih nagrad za poletne užitke Še preden pa vam sreča morda nakloni lastne domače mehurčkaste Havaje, lahko pridobite katero od 120 dnevnih nagrad. Vsak dan od 1. do 30. junija kar takoj brez žrebanja podelijo 4 nagrade, če vam jo le nakloni kolo sreče: - simpatičnega napihljivega flaminga za vodne užitke v slogu

- plavalni obroč Donut za užitkarsko lebdenje po morju ali domačem bazenu

- blazino Aqua Lounge z mrežastim dnom in udobnim naslonjalom za glavo

- držalo za pijačo Moscow Mule, da bo hladen napitek vedno pri roki.

Vsakič, ko zavrtite kolo sreče, se torej potegujete za zabavnega napihljivčka in pridobite še srečko za tedensko žrebanje, v katerem lahko zadenete: - vrednostni bon za izdelke Bestway za 50 € ali

- vrednostni bon za izdelke Bestway za 100 €. Vsak, ki zavrti kolo sreče, pa sodeluje še v žrebanju za masažni bazen (jacuzzi) Lay-Z-Spa Hawaii HydroJet Pro Srečnega dobitnika bodo izžrebali 3. julija.

