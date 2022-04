Zavržena hrana je eden resnejših izzivov današnje družbe

Pogosto se niti ne zavedamo, kolikšne količine hrane se v celotni verigi preskrbe hrane romajo v smeti. Vendar pa so gospodarske, družbene in okoljske posledice te ogromne izgube hrane osupljive, še naprej naraščajo in predstavljajo resnično grožnjo(2). Velike količine zavržene hrane še posebej negativno vplivajo na naše okolje, saj prispeva k povečevanju toplogrednih plinov, izginjajo številne rastlinske in živalske vrste, degradira se prst, obenem pa skupaj s hrano zavržemo tudi ogromne količine vode ter energije.

Težava zavržene hrane ne zadeva le proizvajalcev, trgovcev in gostincev, pač pa tukaj pomembno vlogo odigrajo gospodinjstva. Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS je v letu 2020 v Sloveniji nastalo 143.570 ton odpadne hrane, vsak prebivalec Slovenije pa je pred dvema letoma zavrgel povprečno 68 kg hrane, kar je kilogram več kot leto poprej. Naj še dodamo, da ta številka vsebuje le hrano, ki konča v zabojnikih za odpadke, ne pa tudi tiste, ki jo zlijemo v odtok ali kompostiramo. Zato ocena, da povprečen Slovenec zavrže kar tretjino hrane, ki jo kupi, ni daleč od resnice. »Ozaveščanju, da lahko vsak izmed nas prispeva k temu, da je zavržene hrane čim manj, a da to od nas zahteva konkretne odločitve in korake, je namenjen Slovenski dan brez zavržene hrane. Lani smo ga obeležili prvič, letos z njim nadaljujemo. Partnerji projekta si namreč želimo, da se začne vsak izmed nas – tako posamezniki, podjetja, organizacije kot tudi država – zavedati, da se je potrebno s problematiko zavržene hrane začne resno ukvarjati in iskati ukrepe, s katerimi bomo zmanjšali količine, ki pristanejo v smeteh,« je dejala Tina Cipot, vodja Korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija.