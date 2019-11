Zavrženim živalim dajejo novo upanje

Letošnje leto je bilo, kar se zavrženih mačjih mladičev tiče, grozljivo, opozarjajo v različnih veterinarskih ambulantah. Tako zelo obremenjeni že dolgo niso bili, ambulante in začasni skrbniki so polni, zmanjkuje skrbnih rok, hrane, opreme, zdravniška oskrba je draga, še posebej, ker so nekateri mladiči najdeni v res grozljivem zdravstvenem stanju. Človeška brezbrižnost in zloba ne poznata meja in tako so morali oskrbeti povsem shirane, garjaste, iznakažene mačje mladičke, nekaterim pa so morali celo amputirati tačko ali rep.

A, če je na eni strani velika brezbrižnost ljudi, ki ne poskrbijo za sterilizacijo in kastracijo svojih mačk in mačkonov, je na drugi strani – k sreči – velika čustvena in strokovna angažiranost tistih, ki skrbijo za zavržene mladiče. Večinoma so to mladi veterinarji, ki svojega poklica ne jemljejo zgolj kot sredstvo preživetja – le kako bi ga, ko pa večina dela prostovoljno in brezplačno – pač pa kot poslanstvo pomagati živalim, pa ni pomembno, katera žival to je.

Ena od takšnih ekip veterinarjev sestavlja neprofitni Zavod Slovenian Vets for Stray Pets oziroma Zavod SVSP, ki skrbi za zapuščene živali. Zavod je bil ustanovljen avgusta 2016, vendar so že prej delovali pod drugim imenom – TNR Team Slovenia. Začetek njihovega dela sega v leto 2012, ko je v stik z njimi stopil kolega s Kosova, češ da potrebujejo veterinarje, ki bi bili pripravljeni sodelovati v projektu sterilizacij in kastracij uličnih psov in mačk v mestu Skenderaj. Od takrat se redno odpravljajo na terenske akcije v tujino in tam pridobivajo dragocene izkušnje, še bolj pa je dragoceno njihovo znanje (in oprema), ki ga prenašajo na druge.

Skrbeli za mamico in njenih 11 mladičev

V zavodu so letos med drugim skrbeli za mačjo mamico, ki je imela kar 11 mladičkov, kar je res veliko leglo. Takšna legla so namreč pri mačkah zelo redka, saj imajo ponavadi pol manj mladičev. "Mnogi veterinarji in vzreditelji mačk so bili ob naši objavi, da imamo leglo z 11 mladiči, zelo presenečeni, da je to sploh mogoče," odgovarja veterinarka Urška Petek iz Šolske veterinarske ambulante, BIC Ljubljana in članica zavoda SVSP. Sicer so letos v zavodu do konca oktobra imeli v oskrbi 29 mačk. Poleg tega so s sterilizacijo in kastracijo pomagali več kot 30 mačkam.