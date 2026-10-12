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Zaženi dan po svoje z Grancereale Protein+

Ljubljana, 12. 10. 2026 15.49 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Vsak dan ima svoj ritem – včasih bolj umirjen, drugič poln obveznosti, poti in aktivnosti. Prav zato so preproste navade, ki jih lahko brez večjega načrtovanja vključimo v vsakdan, še toliko bolj dobrodošle. Nekaj gibanja, premišljene prehranske izbire in priročen prigrizek za trenutke med obveznostmi so lahko preprosti načini, kako "zaženemo svoj dan" in ostanemo v koraku z njegovim tempom.

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Tudi uravnotežena prehrana ni nujno zapletena ali časovno zahtevna. Pomembni so predvsem raznolikost, premišljena izbira živil in pogled na celoten dnevni jedilnik.

ODKLENI ENERGIJO Z GIBANJEM IN BELJAKOVINAMI

Beljakovine že dolgo niso tema, rezervirana samo za športnike. So pomemben del vsakodnevne prehrane, pri izbiri živil pa je dobro pogledati širšo sliko. Preverimo lahko njihovo sestavo, vir beljakovin, vsebnost prehranskih vlaknin in predvsem to, kako se posamezno živilo vključuje v celoten način prehranjevanja.

Enako velja za gibanje. Aktivnost ni nujno povezana samo z načrtovanim treningom. Sprehod do službe, kolesarjenje, hoja po stopnicah ali nekaj minut gibanja med delovnim dnem so majhne navade, ki jih lahko vključimo tudi v natrpan urnik.

Ko se vrstijo sestanki, predavanja, treningi in druge obveznosti, pridejo prav praktični prigrizki, ki jih lahko vzamemo s seboj in z njimi premostimo čas do naslednjega obroka – na primer sadje, skyr, oreščki ali polnozrnati prigrizki.

ZAŽENI SVOJ DAN S PIŠKOTI GRANCEREALE PROTEIN+

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Za vse, ki iščejo ravnovesje v življenju, polnem obveznosti, je namenjena tudi nova linija polnozrnatih piškotov Grancereale PROTEIN+, ki prepoznavno hrustljavost Grancereale združuje s 16 % rastlinskih beljakovin in visoko vsebnostjo prehranskih vlaknin.

Piškoti so izdelani iz 100 % rastlinskih sestavin in so priročna izbira za trenutke, ko želimo imeti prigrizek pri roki – v službi, na fakulteti, na poti, pred aktivnostjo ali med vsakodnevnimi opravki.

Na voljo sta dva okusa: Grancereale PROTEIN+ z mandlji in figami ter Grancereale PROTEIN+ s temno čokolado in pomarančnimi lupinami. Uživamo jih lahko samostojno, še bolj zanimivo pa jih je vključiti v preprost prigrizek.

DVA OKUSA, EN RECEPT ZA PRIGRIZEK MALO DRUGAČE

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Če želimo piškote Grancereale PROTEIN+ vključiti v nekaj bolj posebnega, jih lahko uporabimo tudi kot hrustljav dodatek preprostemu čijinemu pudingu s karameliziranimi jabolki in orehi. Priprava je enostavna, večino dela pa lahko opravimo vnaprej.

Čijina semena namočimo v mandljevem napitku ali jogurtu in jim po želji dodamo žličko medu. Med počivanjem v hladilniku nabreknejo in ustvarijo gosto, kremasto osnovo. Za sadni sloj jabolko narežemo na manjše koščke ter ga v ponvi skupaj z malo medu in nekaj kapljicami limoninega soka na hitro segrejemo, da se zmehča. Na čijin puding nato dodamo jabolka, nasekljane orehe in za hrustljav zaključek še zdrobljene piškote Grancereale PROTEIN+ z mandlji in figami.

Po želji lahko različico z mandlji in figami zamenjamo tudi s piškoti Grancereale PROTEIN+ s temno čokolado in pomarančnimi lupinami. Celoten recept si lahko ogledate tukaj.

Več o liniji Grancereale PROTEIN+ in obeh okusih najdete na strani Ugrizni v dan.


Naročnik oglasne vsebine je Barilla Adriatik d.o.o.

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Grancereale Protein+ zaženi dan energija gibanje beljakovine
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