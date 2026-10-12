Zaženi dan po svoje z Grancereale Protein+

Tudi uravnotežena prehrana ni nujno zapletena ali časovno zahtevna. Pomembni so predvsem raznolikost, premišljena izbira živil in pogled na celoten dnevni jedilnik.

ODKLENI ENERGIJO Z GIBANJEM IN BELJAKOVINAMI

Beljakovine že dolgo niso tema, rezervirana samo za športnike. So pomemben del vsakodnevne prehrane, pri izbiri živil pa je dobro pogledati širšo sliko. Preverimo lahko njihovo sestavo, vir beljakovin, vsebnost prehranskih vlaknin in predvsem to, kako se posamezno živilo vključuje v celoten način prehranjevanja. Enako velja za gibanje. Aktivnost ni nujno povezana samo z načrtovanim treningom. Sprehod do službe, kolesarjenje, hoja po stopnicah ali nekaj minut gibanja med delovnim dnem so majhne navade, ki jih lahko vključimo tudi v natrpan urnik. Ko se vrstijo sestanki, predavanja, treningi in druge obveznosti, pridejo prav praktični prigrizki, ki jih lahko vzamemo s seboj in z njimi premostimo čas do naslednjega obroka – na primer sadje, skyr, oreščki ali polnozrnati prigrizki.

ZAŽENI SVOJ DAN S PIŠKOTI GRANCEREALE PROTEIN+

Za vse, ki iščejo ravnovesje v življenju, polnem obveznosti, je namenjena tudi nova linija polnozrnatih piškotov Grancereale PROTEIN+, ki prepoznavno hrustljavost Grancereale združuje s 16 % rastlinskih beljakovin in visoko vsebnostjo prehranskih vlaknin. Piškoti so izdelani iz 100 % rastlinskih sestavin in so priročna izbira za trenutke, ko želimo imeti prigrizek pri roki – v službi, na fakulteti, na poti, pred aktivnostjo ali med vsakodnevnimi opravki. Na voljo sta dva okusa: Grancereale PROTEIN+ z mandlji in figami ter Grancereale PROTEIN+ s temno čokolado in pomarančnimi lupinami. Uživamo jih lahko samostojno, še bolj zanimivo pa jih je vključiti v preprost prigrizek.

DVA OKUSA, EN RECEPT ZA PRIGRIZEK MALO DRUGAČE