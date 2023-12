Vrstijo se obsodbe homofobnega dejanja, ki je v soboto pospremilo začetek 39. festivala LGBT filma. Premier Robert Golob je poudaril, da "mavrična zastava simbolizira ponos in pravice LGBTQ skupnosti". Predsednica države Nataša Pirc Musar je medtem poudarila, da grožnja družbi niso mavrične zastave, "ampak vsakodnevno javno korakanje nestrpnosti in sovraštva". Že v soboto je dejanje obsodila tudi kulturna ministrica Asta Vrečko, zdaj pa se je odzvala še zunanja ministrica Tanja Fajon, ki jo žalosti, da mora sovražno dejanje zoper LGBTQ+ skupnost obsoditi prav na svetovni dan človekovih pravic in ob 75. obletnici SDČP.

Skupina mladih je iznad vhoda v Kinodvor strgala mavrično zastavo in jo zažgala, nato pa se razbežala. Medtem ko Policija obljublja, da bo storila vse, da bo odkrila in sankcionirala storilce, se obsodbe tega homofobnega dejanja vrstijo iz političnih in aktivističnih vrst.

icon-expand Uničena mavrična zastava na festivalu LGBT filma FOTO: Kinodvor

"Najostreje obsojam homofobni napad na mednarodni 39. festival LGBT filma, ki je najstarejši tovrsten festival v Evropi. Na tradiciji odprtosti in strpnosti moramo graditi družbo za prihodnost. Žal je nasilje in nadlegovanje nad LGBTQ skupnostjo še vedno prisotno v naši družbi. To enostavno ni sprejemljivo," je po sobotnem incidentu sporočila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Pozvala je, da "ne smemo pustiti posameznim skupinam in politiki, da nas s sovražnimi dejanji in govorom potiskajo v nazadnjaštvo in s tem določajo našo prihodnost". "Festivalu LGBT filma in ekipi izrekam sočutje in zahvalo za pogum ter vso delo za solidarno, odprto in vključujočo družbo," je še dodala.

"Neizmerno me žalosti, da moram prav na svetovni dan človekovih pravic in ob 75. obletnici splošne deklaracije človekovih pravic obsoditi sovražno dejanje zoper LGBTQ+ skupnost. Zažig mavrične zastave je strahopetno dejanje sovražne manjšine, ki je kot moderna, v prihodnost usmerjena družba, ne sprejemamo," pa je na spletu sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem zagotavlja, da bo kot zunanja ministrica in kot predsednica stranke SD vodila politiko enakosti, raznolikosti in vključenosti vseh posameznikov. "Samo tako lahko kot družba izkoristimo vse naše potenciale. In zato s ponosom nosim pin z mavrično zastavo, ki jo s ponosom razobesimo pred ministrstvom za zunanje zadeve," je dodala.

Da obsoja dejanje, je sporočila tudi predsednica Nataša Pirc Musar. "Grožnje družbi niso mavrične zastave, ampak vsakodnevno javno korakanje nestrpnosti in sovraštva. Izražanje nestrinjanja z določeno idejo je naša pravica, vendar pa nasilje ni pot, po kateri bi to izrazili." Podobno je sporočil tudi premier Robert Golob. "Mavrična zastava simbolizira ponos in pravice LGBTQ skupnosti, vsakršno uničevanje zastave je zato nedopustno in neprimerno," je objavil na vladnem profilu na družbenem omrežju. Nestrpnost in diskriminacija na podlagi različnih osebnih okoliščin v družbi po Golobovih besedah nimata mesta. "Zavračam vsa dejanja sovraštva in vse oblike diskriminacije." Ob tem so na družbenem profilu vlade uporabnike prosili, naj se vzdržijo objav poniževalnih in žaljivih vsebin ter spoštujejo pravila komentiranja na njihovih družbenih omrežjih. "Odločno obsojam vse oblike nestrpnosti do skupnosti LGBTQ+. Vsakdo si zasluži spoštovanje, sprejemanje in enake pravice, ne glede na spolno usmerjenost ali spolno identiteto," pa je zapisala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Zagovornik načela enakosti: Zgolj besede podpore napadov ne bodo ustavile Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je po homofobnem dejanju, ki je pospremilo začetek festivala, dejal, da je izražena podpore LGBT-skupnosti ob tem dejanju dobrodošla: "Na mestu so odločne obsodbe nestrpnosti. Napadi namreč niso spontani, so del širše družbene situacije," je poudaril. Pravi še, da mora temi slediti konkretno sistemsko delo na področju varstva pred diskriminacijo LGBT-oseb. "Pri Zagovorniku smo različne vlade opozorili, da bi tudi v Sloveniji že morali imeti sprejeto nacionalno strategijo za enakopravno obravnavo LGBT-oseb, pa je še ni. Zgolj besede podpore napadov ne bodo ustavile," je še dejal. Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti so namreč ključna podlaga za snovanje naprednih in z EU smernicami usklajenih ukrepov varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakih možnosti tako zakonodajni ravni, kot na ravni politik. Aktualna Evropska komisija je doslej s področja varstva pred diskriminacijo za posamezne ranljive skupine ljudi oziroma za preprečevanje določene oblike diskriminacije sprejela šest ključnih strateških dokumentov. Unija enakosti: strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov; Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030; Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025; Unija enakosti: akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025; Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025; Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030). V Sloveniji pa sta v veljavi le prva dva strateška dokumenta.