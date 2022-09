Zaživel bo portal za primerjavo cen osnovnih živil

Cene bodo spremljali pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin.

Javno naročilo za spremljanje in primerjavo maloprodajnih cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin pri različnih trgovcih je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 18. julija. Namen ukrepa je slovenskemu potrošniku ponuditi informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih prehranskih proizvodov kot tudi informacijo o poreklu ter kakovosti posameznega proizvoda, je takrat zapisalo ministrstvo.

Cene bodo spremljali do konca marca 2023, trikrat bodo popisali tudi cene v tujini

V košarico izdelkov za popis cen je uvrstilo 15 skupin osnovnih živil - pšenično belo moko, beli kruh in testenine, goveje in svinjske zrezke ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor. Za spremljanje cen se je odločilo pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin.

Vsakič bodo primerjali cene izdelka, ki stoji na policah vseh trgovcev, pri čemer pa ne bodo upoštevali nobenih ugodnosti za zveste kupce.

Na razpis so prispele tri ponudbe, izbrano je bilo ljubljansko podjetje April 8, ki je oddalo ponudbo v vrednosti nekaj več kot 47.000 evrov. Spremljanje cen je nato steklo v začetku septembra in bo trajalo do konca marca 2023. V tem času bo trikrat izveden tudi popis cen izbranih živil v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.