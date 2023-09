Zaživel bo prvi program za zdravljenje nekemičnih odvisnosti, tudi od interneta

Skladno z novejšo klasifikacijo je Svetovna zdravstvena organizacija prepoznala med boleznimi prav zasvojenost z igranjem iger na srečo ter igranjem spletnih iger. Podobne druge aktivnosti pa so opredeljene s skupnim pojmom motnje uporabe spleta in druge vedenjske oz. nekemične odvisnosti. Tovrstne problematike so vedno bolj prepoznane kot javnozdravstveni problemi, za katere so nujne temeljite obravnave in intervencije, saj so enako škodljive kot zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi in zahtevajo zdravljenje.

S septembrom se v okviru Psihiatrične bolnišnice Idrija zato uvaja program zdravljenja nekemičnih odvisnosti kot prvi tovrsten program za odrasle, starejše od 19 let. "Podoben program poteka od aprila za otroke in mladostnike v okviru Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, seveda prilagojen ciljni skupini. Predvideva se, da bi lahko v program za odrasle vključili 30 pacientov ter dodatnih 80 v okviru dnevne obravnave, pri otrocih in mladostnikih pa nekje do 60 primerov," ocenjujejo na zdravstvenem ministrstvu.

Zavestna in trdna odločitev pacienta

Bolnišnično zdravljenje teh zasvojenosti bo trajalo od štiri do šest tednov, nato je zdravljenje možno nadaljevati v dnevni obliki še nadaljnjih šest tednov. Za vključitev v program zdravljenja je potrebna zavestna in trdna odločitev pacienta, za sprejem na oddelek pa še napotnica psihiatra in urejeno zdravstveno zavarovanje.