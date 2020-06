Zaživel spletni portal za rezervacijo turistične ponudbe Moja Slovenija

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil soustanovitelj portala www.mojaslovenija.org Viljam Kvalič, so navdih našli pri tovrstnih tujih portalih, vendar novi slovenski portal vključuje zgolj domačo ponudbo. Poudaril je, da ne želijo izključevati nikogar, zato je na portalu prostor tako za planinske koče kot najprestižnejše hotele.

Idejo so povezali s turističnimi boni, ki naj bi Slovence spodbudili k dopustovanju doma. Tako je pri predstavitvi ponudnikov posebej označeno, kateri kot plačilno sredstvo sprejemajo tudi bone. Portal pa nameravajo ohraniti in razvijati tudi po koncu obdobja, v katerem so boni na voljo, je poudaril soustanovitelj portala Sašo Krumpak.

Rezervacija poteka tako, da uporabnik najprej izbere ponudbo, nato čas prihoda in odhoda, ob tem pa vnese tudi druge podatke, kot so število gostov, njihova starost in morebitne posebne želje oziroma zahteve. Portal omogoča le rezervacijo, plačilo pa uporabnik opravi naknadno neposredno pri ponudniku.

Kot je poudaril Krumpak, želijo slovensko turistično ponudbo predstaviti celostno, zato so nastanitve le del ponudbe, še pomembnejša pa so po njihovem mnenju doživetja. K uporabi portala želijo poleg tega privabiti tudi tujce, zato bo vsebina kmalu prevedena v angleščino in nekatere druge jezike.

Na portalu je trenutno predstavljena ponudba približno 60 hotelskih podjetij, ponudbo pa stalno dopolnjujejo. Ponudnike ob tem spodbujajo, naj stopijo v stik z njimi in si s tem zagotovijo več gostov, goste pa, naj na portalu najdejo idejo za oddih v domovini. "Slovence želimo spodbuditi, naj raziščejo skrite kotičke svoje države, ki jih še ne poznajo," je poudaril Kvalič.