Prepoznate moč svojih besed?

Slovenski znakovni jezik ima le okoli 25.000 kretenj, kar močno zaostaja za slovenskim knjižnim in pogovornim jezikom. V želji po povečanju besednega zaklada znakovnega jezika je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije v sodelovanju z družbo Mastercard oblikovala platformo prispevajkretnjo.si . Ta omogoča zbiranje sredstev za razvoj novih kretenj, vključno z inovativnim Finančnim slovarjem, ki gluhim odpira vrata v svet financ.

Nova platforma prispevajkretnjo.si omogoča posameznikom, da izberejo besedo in prispevajo sredstva za njen razvoj v kretnjo. Zbrana sredstva so namenjena financiranju strokovne skupine, ki vključuje tolmače, predstavnike gluhe skupnosti in slaviste. Razvite kretnje bodo vključene v Slovar slovenskega znakovnega jezika in javno dostopne.

Pomen te pobude poudarja Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije: "Pomembno je, da tudi skupnost gluhih razvije čim širši besedni zaklad, kar jih opolnomoča in osamosvaja." Slovenski znakovni jezik namreč z okoli 25.000 kretnjami močno zaostaja za drugimi znakovnimi jeziki, ki imajo med 40.000 in 140.000 kretenj. "Projekt prispevajkretnjo.si je nastal ob sozvočju z mednarodno konferenco Vse je v naših rokah, ki je potekala minuli teden v Ljubljani, namenjeno raziskavam, razvoju, poučevanju, certificiranju in izobraževalnim programom za tolmače znakovnega jezika," dodaja Juhart.

Projekt je podprla tudi družba Mastercard, ki je predstavila prvi slovenski znakovni slovar finančnih izrazov. Luka Gabrovšek, Country Manager Mastercard Slovenija, je ob tem poudaril: "Večja finančna pismenost omogoča večjo samostojnost in nenazadnje tudi varnost vseh nas, sploh v času, ko je spletni kriminal v porastu. Slovar finančnih izrazov bo gluhi skupnosti ponudil novo orodje za boljše razumevanje sveta financ in posledično okrepil njihovo vključenost tudi v poslovnem svetu. V prihodnje načrtujemo sklop delavnic finančnega opismenjevanja, ki nas bo še približal gluhi skupnosti in nam ponudil možnost, da to iniciativo krepimo naprej."

Pomembnost te iniciative je potrdila tudi raziskava, ki jo je izvedel Inštitut Mediana v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Rezultati kažejo na velik primanjkljaj znanja o financah med gluhimi, kar zanje pomeni nezmožnost samostojne uporabe finančnih institucij in njihovih storitev, posledično pa so manj varni pred morebitnimi zlorabami. Raziskava je sicer pokazala razmeroma dobro poznavanje osnovnih finančnih pojmov, kot sta banka in plačilna kartica.

Iniciativo so podprli tudi znani Slovenci, med njimi Cene Prevc, Eva Centrih, Igor Alfa Mikić in drugi. Več informacij o projektu in možnost sodelovanja najdete na platformi prispevajkretnjo.si.





Naročnik oglasne vsebine je Mastercard d.o.o.