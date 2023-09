Zaživela letalska povezava med Ljubljano in Luksemburgom

Vzpostavitev povezave Luksemburg–Ljubljana–Luksemburg je rezultat javnega razpisa za subvencioniranje letaliških pristojbin na ljubljanskem letališču, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo izvedlo aprila letos kot enega prvih ukrepov za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije.

Nova povezava predstavlja pomembno okrepitev mreže letov in bo pripomogla h krepitvi gospodarskih vezi med Slovenijo in Luksemburgom ter bo popotnikom odprla možnosti za raziskovanje dveh evropskih biserov, so prepričani v Fraportu Slovenija. Glavni komercialni direktor pri Luxairu Thomas Fischer je na slovesnosti ob prihodu prvega letala iz Luksemburga pojasnil, da so s skupnostjo Slovencev v Luksemburgu, ki so opozarjali na pomen letalske povezave med državama, o njej razmišljali že dlje časa.