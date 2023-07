Zaživela mobilna aplikacija Urbana: kaj vse omogoča?

Aplikacija omogoča tudi nakup terminskih vozovnic, enostaven pregled stanja dobroimetja in dostop do informacij o vseh oblikah mestne mobilnosti. Omogoča tudi plačilo vožnje z avtobusom za več oseb in več območij, brezstično plačevanje parkirnine in brezstično uporabo storitev P+R parkirišč ter ogled zgodovine voženj, parkiranja in polnitev. V aplikaciji je mogoče spremljati tudi vožnjo in lokacijo posameznih avtobusov.

Način validacije je spremenjen in se po novem izvaja prek tehnologije Bluetooth, poenoten pa je za oba operacijska sistema Android in iOS. Nova aplikacija je od danes na voljo v spletnih trgovinah Google Play in App Store.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) je s celovito prenovo sistema Urbana začelo leta 2021, vključuje pa sistemsko strojno nadgradnjo vseh zalednih sistemov in terminalov ter uvedbo nove urbane aplikacije, je dejal namestnik direktorja podjetja LPP Rok Vihar na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića . Prenova vključuje tudi nove validatorje, ki so že nekaj časa nameščeni v mestnih avtobusih.

"V aplikaciji so po našem mnenju vključene vse funkcionalnosti, na katere so nas v zadnjem času naši potniki opozarjali, in verjamem, da bodo bistveno približale uporabo javnega potniškega prometa v Ljubljani," je prepričan Vihar.

Aplikacija v ospredje postavlja zemljevid Ljubljane, kjer so označena avtobusna postajališča, urbanomati, parkirišča, garažne hiše in postajališča Bicikelj ter enote mestne knjižnice. Aplikacija je na voljo tudi v angleškem jeziku. Omogoča tudi pridobitev virtualne turistične kartice, kjer so v meniju na voljo trije dodatni jeziki, in sicer nemščina, francoščina in italijanščina, je dejal Vihar. Na zemljevidu so označene še ljubljanske znamenitosti, postaje turističnega vlakca Urban in tirne vzpenjače.

V LPP predlagajo, da v kolikor ima uporabnik na svojem telefonu naloženo prvotno različico aplikacije Urbana in ima na njej naložena sredstva, da se v novo aplikacijo prijavi z enakim elektronskim naslovom, saj mu bo tako nova aplikacija ponudila možnost prenosa sredstev.