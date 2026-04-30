Slovenija

Zaznali influenco pri konjih: brez ukrepov lahko hitro uide nadzoru

Ljubljana, 30. 04. 2026 12.38 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Konji

Veterinarji so v zadnjem času zaznali pojav influence, zelo nalezljive virusne bolezni, ki se hitro širi med konji. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike in skrbnike poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, saj lahko okužba na eni lokaciji hitro ogrozi tudi druge reje. Virus sicer ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

Veterinarji so v zadnjem času zaznali pojave influence konj. Gre za zelo nalezljivo virusno bolezen, ki se hitro širi med konji, zato Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) lastnike in skrbnike konj poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.

Ne predstavlja tveganja za zdrave ljudi

Virus se prenaša med konji z aerosolom (ki ga izločajo konji s kašljem) in neposrednim stikom z izločki (nosni izcedek, izbljuvek). Prenaša se tudi prek oblačil in opreme oseb, ki delajo z okuženimi konji, so sporočili z Uprave za varno hrano. Kljub previdnosti in ustrezni higieni se lahko hitro razširi med konji, ki si delijo bivalni prostor. Virus pa ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

Influenca konj sicer v zakonodaji EU ni uvrščena na seznam bolezni, za katere velja obvezno uradno obveščanje in nadzor na ravni države oziroma EU. Ne glede na to pa veterinarska zakonodaja s področja zdravja in zaščite živali jasno določa, da so vsi izvajalci dejavnosti, kot so rejci oziroma lastniki živali, dolžni spremljati zdravstveno stanje živali; ob pojavu kliničnih znakov bolezni nemudoma obvestiti veterinarja; izvajati ustrezne biovarnostne ukrepe in vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni po pojavu bolezni (omejitev premikov, stikov, uporaba posebne obleke, obutve in opreme ipd.); zagotoviti primerno oskrbo obolelih živali ter ravnati skladno z navodili veterinarske stroke, so sporočili z UVHVVR.

Dosledno izvajanje ukrepov

Biovarnostni ukrepi so ključni za preprečevanje vnosa in širjenja nalezljivih bolezni med konji ter za zaščito zdravja živali. Vsak rejec mora poskrbeti za njihovo dosledno izvajanje, saj lahko pojav bolezni pri enem vpliva tudi na druge reje v okolici.

Med najpomembnejše ukrepe sodijo karantena za na novo prispele živali in takojšnja osamitev bolnih konj, redno čiščenje in razkuževanje hlevov ter opreme ter uporaba ločenih pripomočkov za vsakega konja. Ob pojavu bolezni so premiki konj prepovedani, saj predstavljajo tveganje za širjenje okužbe.

Pomembno vlogo ima tudi osebna higiena oskrbnikov, uporaba zaščitne opreme ter nadzor nad vstopom v hleve. Dodatno zaščito predstavlja redno cepljenje, ki zmanjša verjetnost za pojav bolezni in omili potek okužbe pri cepljenih živalih, so zapisali na upravi.

Petkovo jutro bo zimsko, praznični vikend bo toplejši

Caszazemljo Razmah ptičje gripe pri sesalcih: okuženi delfini, mačke, morski levi, celo grizli
Vizita.si Zakaj so virusne okužbe lahko nevarne in kako jih lahko preprečimo?
24ur.com Za okužbo potreben dolgotrajen in ponavljajoč stik, ne zgolj dotik
24ur.com NIJZ: Posamezni primeri okužb še ne opravičujejo rabe biocidov v okolju
24ur.com Po prenosu okužbe opičjih koz na psa WHO poziva k previdnosti
24ur.com Prvi primeri okužbe z virusom Zahodnega Nila v Sloveniji
24ur.com V Nemčiji primeri slinavke in parkljevke, prašiči, ki so prispeli v Slovenijo zdravi
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

rokololo
30. 04. 2026 14.29
Še konji bi radi bli influencerji. To pa je že mal too much ejga.
Stojadina-sportiva
30. 04. 2026 14.05
Kdaj pride na vrsto za influenco, ki se širi med ovcami?
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
