Zaznani so sumi plačil v zameno za koncesije za čiščenje vodotokov

Vsaj štiri gospodarske družbe naj bi namreč po poročanju Dnevnika v zameno za pridobitev koncesije za urejanje vodotokov v skupni vrednosti 35 milijonov evrov na leto prek lastniško povezanih družb financirale medije, povezane s člani ali simpatizerji danes največje opozicijske stranke SDS. Ta podjetja naj bi plačevala oglaševanje, ker pa naj bi višina njihovih rednih nakazil močno presegala cene oglaševanja na medijskem trgu, se poraja sum, da je šlo za plačevanje fiktivnih storitev, po navedbah časnika kažejo pridobljeni podatki preiskovalne komisije DZ. Omenjena medijska podjetja naj bi od marca 2020 do konca leta 2021, torej v času tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše , prejela 391.500 evrov za domnevno oglaševanje od družb, ki so lastniško povezane s prejemniki koncesij, še poroča današnji Dnevnik.

Predsednica omenjene preiskovalne komisije DZ je današnje navedbe časnika v izjavi za medije potrdila. "Sumi, ki so se porodili v preiskavi, so šli v smer, da so gradbena podjetja ali za pridobitev poslov ali pa širitev v preteklosti že pridobljenih koncesij sklepala fiktivne oglaševalske pogodbe z vsaj dvema, tremi podjetji, ki so tudi predmet parlamentarne preiskave," je pojasnila Šetinc Paškova. Po njenih besedah sicer dokumentacija, ki so jo pridobili, še ni popolna, zato dodatna pojasnila zahtevajo tudi od nekaterih pristojnih organov in institucij.

V SDS omenjenih očitkov danes niso želeli komentirati. Poslanka Anja Bah Žibert je na to temo dejala le, da so "te zadeve v teh trenutkih nekoliko smešne". Slovenija se po njenih besedah sooča z velikimi izzivi: od migracij in poplav do odhodov ministrov. "Problemi so veliko večji od financiranja določenih časnikov oziroma medijev," je prepričana.

Člani preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, sicer prav danes na za javnost zaprti seji obravnavajo vmesno poročilo o delu komisije. Več o tem bodo javnosti pojasnili na torkovi novinarski konferenci.