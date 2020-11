Zbirali male pozornosti, ki so jih namenili zaposlenim v UKC Ljubljana

Zaposleni v zdravstvu, še posebej na oddelkih za covid-19, z veliko požrtvovalnostjo opravljajo zelo naporno delo. Da bi se jim vsaj malce zahvalili, so prebivalci Bizovika s pomočjo lokalnega župnika organizirali zbiralno akcijo. Zbirali so malenkosti, kot so prigrizki, brezalkoholne pijače in sadje. Te male pozornosti so nato dostavili v ljubljanski Klinični center.