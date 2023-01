Zbiralna akcija uspela. Štiriletna Eva aprila odhaja na operacijo v ZDA

"S tem smo v Društvu Viljem Julijan zbrali vsa potrebna sredstva, da bo Eva lahko že v aprilu odšla v ZDA k dr. Parku na posebno nevrokirurško operacijo. V Društvu Viljem Julijan se ob tem iz vsega srca neizmerno zahvaljujemo vsem, ki so prispevali donacijo zanjo in vsem, ki jo podpirajo v njeni želji, da bi lahko samostojno hodila," so sporočili.