Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zbiranje podpisov, da plačevanje z gotovino ne bi ostalo le na papirju

Ljubljana, 15. 07. 2026 21.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H. STA
Gotovina

Predsednik DZ Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september, rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos, je sporočil predlagatelj Ivan Jurgec. Kot navaja, bi zakon zagotovil uresničitev ustavne pravice o uporabi gotovine v vsakodnevnem življenju.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal predlagatelj Ivan Jurgec, je namen predloga zakona, ki so ga pripravili skupaj z združenjem PovezaniSmo, "zagotoviti, da ustavno priznana pravica ne ostane zgolj načelna določba na papirju, temveč postane vsakodnevno uresničljiva v vsakodnevnem življenju."

Preberi še Plačevanje z gotovino je postalo ustavna pravica

Po navedbah predlagatelja predlog sistemsko ureja področje uporabe gotovine v Sloveniji in med drugim določa pravice uporabnikov gotovine, obveznosti bank, hranilnic in drugih finančnih institucij, obveznosti ponudnikov blaga in storitev, dostopnost bankomatov in gotovinskih storitev, varstvo finančne zasebnosti, nadzor nad izvajanjem zakona ter prekrškovno odgovornost ob kršitvah zakonskih določb.

Gotovina
Gotovina
FOTO: AP

Jurgec je ob tem dodal, da postopek sprejemanja zakona sledi večletnim prizadevanjem za pravno zaščito gotovine, saj so pobudo za ustavno zaščito gotovine leta 2023 vložili s podporo 56.267 volivk in volivcev, na njeni podlagi pa da je DZ sprejel 74.a člen ustave, ki zagotavlja pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in v pravnem prometu.

Predlagatelj ob tem poudarja, da zakon ni usmerjen proti digitalnim oblikam plačevanja, temveč zagovarja svobodno izbiro zakonitega načina plačila.

Preberi še Slovenci še vedno najbolj zaupamo gotovini

Za vložitev predloga zakona v DZ je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov.

gotovina ustava plačevanje ustavna pravica zbiranje podpisov

Male tigraste kepice pokukale iz brloga: 'Prikupni, a niso za cartanje'

24ur.com Bomo gotovino vpisali v ustavo? Zbrali potrebne podpise volilcev
24ur.com Plačevanje z gotovino je postalo ustavna pravica
24ur.com Pravica do uporabe gotovine gre v ustavo
24ur.com Gotovino že marsikje zavračajo, jo bo 'zacementirala' ustava?
Cekin.si Denar bo prejemniku na voljo v nekaj sekundah vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih
24ur.com Nič več sprejemanja le gotovine, uzakonili bi tudi kartice
24ur.com Ali bomo že v prihodnjem mesecu ponovno prejemali papirnate račune?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
"Ne dotikaj se obraza" Stavek, ki ga najstniki slišijo, a pogosto ne pomaga
"Ne dotikaj se obraza" Stavek, ki ga najstniki slišijo, a pogosto ne pomaga
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
zadovoljna
Portal
Sta Petar in Anastasia še skupaj? Ena poteza je sprožila val ugibanj
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Bo začetna kemija zdržala?
Bo začetna kemija zdržala?
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
vizita
Portal
To je najslabša pijača za vaša jetra: pijejo jo tudi ljudje, ki mislijo, da živijo zdravo
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
cekin
Portal
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
moskisvet
Portal
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
okusno
Portal
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Hitri in drzni 4
Hitri in drzni 4
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804