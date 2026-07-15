Zbiranje podpisov, da plačevanje z gotovino ne bi ostalo le na papirju

Kot je v sporočilu za javnost zapisal predlagatelj Ivan Jurgec , je namen predloga zakona, ki so ga pripravili skupaj z združenjem PovezaniSmo, "zagotoviti, da ustavno priznana pravica ne ostane zgolj načelna določba na papirju, temveč postane vsakodnevno uresničljiva v vsakodnevnem življenju."

Po navedbah predlagatelja predlog sistemsko ureja področje uporabe gotovine v Sloveniji in med drugim določa pravice uporabnikov gotovine, obveznosti bank, hranilnic in drugih finančnih institucij, obveznosti ponudnikov blaga in storitev, dostopnost bankomatov in gotovinskih storitev, varstvo finančne zasebnosti, nadzor nad izvajanjem zakona ter prekrškovno odgovornost ob kršitvah zakonskih določb.

Jurgec je ob tem dodal, da postopek sprejemanja zakona sledi večletnim prizadevanjem za pravno zaščito gotovine, saj so pobudo za ustavno zaščito gotovine leta 2023 vložili s podporo 56.267 volivk in volivcev, na njeni podlagi pa da je DZ sprejel 74.a člen ustave, ki zagotavlja pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in v pravnem prometu.

Predlagatelj ob tem poudarja, da zakon ni usmerjen proti digitalnim oblikam plačevanja, temveč zagovarja svobodno izbiro zakonitega načina plačila.