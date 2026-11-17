Kot je v izjavi za javnost pred ljubljansko upravno enoto ponovila generalna sekretarka KSJS Martina Vuk, njihov predlog med drugim predvideva trajno znižanje oz. uvedbo petodstotne stopnje DDV za osnovna živila, tudi za brezglutenske izdelke, in kmetijske proizvode ter začasno 9,5-odstotno stopnjo DDV za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo.
Ob tem po njenih besedah v nasprotju z interventnim zakonom za razvoj Slovenije, ki ga 6. decembra čaka naknadni zakonodajni referendum, vključuje varovalke, "ki bodo dejansko prisilile trgovce k sorazmernemu znižanju cen".
"Predsednik vlade (Janez Janša) je, ko smo to našo pobudo vložili v DZ, komentiral, da smo smešni, saj oni v interventnem zakonu že imajo tako rešitev. Na laž ga je postavil prav njegov minister za finance (Andrej) Šircelj, ki je dejal, da ne verjame, da bo interventni zakon prinesel nižje cene hrane, ampak da se bo to v celoti prelilo samo v dobičke trgovcev in da zato v resnici temu ukrepu najbolj nasprotuje," je poudarila Vuk.
Izpostavljajo primer Hrvaške in svoje varovalke
Ob tem je vnovič spomnila na primer Hrvaške, ki je v zakon zapisala znižanje DDV na hrano brez varovalk, pa se cene niso znižale, temveč so se celo zvišale, zato so morali nato sprejeti dodatne ukrepe.
Med varovalkami, ki so jih predvideli v KSJS, je omenila natančne postopke spremljanja cen 90 dni pred uvedbo nižjega DDV, pogoje, kdaj trgovci lahko cene spremenijo navzgor, to je ob zvišanju vhodnih stroškov, in strog nadzor.
Na vprašanje, ali bo njihov predlog v primeru, da bo interventni zakon padel na referendumu, lahko šel v postopek v DZ ali bo za področja, ki jih spreminja, veljal enoletni moratorij, pa je odgovorila, da bo za odločitev o tem pristojno ustavno sodišče.
Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je ob tej priložnosti zavrnil očitke, da so sindikati proti cenejši hrani. S predlogom novele po njegovih besedah dokazujejo, "da jim je absolutno do tega, da je hrana cenejša, ker vemo, da ta najbolj vpliva na položaj in kakovost življenja najšibkejših družin".
Spregovoril je še o referendumski kampanji, ki "teče zelo dobro". "Trdno smo prepričani, da so argumenti na naši strani, k temu pa da prispevajo tudi fiskalni svet in ekonomisti," je pristavil.
Ponovil je, da se ne bodo spustili na raven, ki se je poslužuje nasprotna stran, ki "skuša z diskreditacijami sindikatov in tudi posameznikov nadomestiti to, kar ji manjka pri argumentaciji, ki je nimajo".
Zbiranje podpisov o predlogu novele zakona o DDV bo trajalo do 15. januarja. Konfederacija mora za vložitev predloga novele v DZ zbrati 5000 podpisov.
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