Kot je v izjavi za javnost pred ljubljansko upravno enoto ponovila generalna sekretarka KSJS Martina Vuk, njihov predlog med drugim predvideva trajno znižanje oz. uvedbo petodstotne stopnje DDV za osnovna živila, tudi za brezglutenske izdelke, in kmetijske proizvode ter začasno 9,5-odstotno stopnjo DDV za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. Ob tem po njenih besedah v nasprotju z interventnim zakonom za razvoj Slovenije, ki ga 6. decembra čaka naknadni zakonodajni referendum, vključuje varovalke, "ki bodo dejansko prisilile trgovce k sorazmernemu znižanju cen". "Predsednik vlade (Janez Janša) je, ko smo to našo pobudo vložili v DZ, komentiral, da smo smešni, saj oni v interventnem zakonu že imajo tako rešitev. Na laž ga je postavil prav njegov minister za finance (Andrej) Šircelj, ki je dejal, da ne verjame, da bo interventni zakon prinesel nižje cene hrane, ampak da se bo to v celoti prelilo samo v dobičke trgovcev in da zato v resnici temu ukrepu najbolj nasprotuje," je poudarila Vuk.

Izpostavljajo primer Hrvaške in svoje varovalke

Ob tem je vnovič spomnila na primer Hrvaške, ki je v zakon zapisala znižanje DDV na hrano brez varovalk, pa se cene niso znižale, temveč so se celo zvišale, zato so morali nato sprejeti dodatne ukrepe. Med varovalkami, ki so jih predvideli v KSJS, je omenila natančne postopke spremljanja cen 90 dni pred uvedbo nižjega DDV, pogoje, kdaj trgovci lahko cene spremenijo navzgor, to je ob zvišanju vhodnih stroškov, in strog nadzor.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) FOTO: Bobo