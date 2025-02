Zbiranje podpisov za referendum o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke

Predsednica DZ nato določi 35-dnevni rok za zbiranje podpisov za podporo zahtevi, to pa lahko predlagatelj vloži, če zbere najmanj 40.000 podpisov volivcev. Če je zahteva popolna in podprta z zadostnim številom podpisov, mora DZ v sedmih dneh razpisati referendum.

Pobudo za razpis zakonodajnega referenduma lahko sicer vloži vsak volivec, skupina volivcev ali politična stranka, podprta mora biti s podpisi najmanj 2500 volivcev. V omenjenem primeru je pobudo 6. februarja vložila poslanska skupina SDS, po takratnih pojasnilih poslanca SDS Andreja Hoivika so jo podprli s približno 8700 podpisi.

Kot je ob napovedi zbiranja podpisov v izjavi za medije povedal Hoivik, bodo podpise pod zahtevo za zakonodajni referendum zbirali na svojih stojnicah pred upravnimi enotami po vsej Sloveniji, podpis podpore pa bo mogoče prispevati tudi na portalu eUprava. Hoivik je tudi izrazil prepričanje, da bo SDS zbrala potrebnih 40.000 podpisov in nato aktivno sodelovala v referendumski kampanji ter da bo udeležba na referendumu, ki bi lahko bil maja, množična.

Kaj določa zakon?

Državni zbor je konec januarja z 51 glasovi za in 28 proti po vetu znova sprejel zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje za njegovo priznanje.

Zakon pravico do omenjenega dodatka namenja slovenskim državljanom, ki z izjemnimi dosežki na področju umetnosti izkazujejo posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Sloveniji ali v tujini ter prejemajo pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali pokojnino v tujini. Novi zakon bi nadomestil zakon iz leta 1974.

Višina dodatka bo vezana na višino osnovne pokojnine posameznika in trenutek, ko bo podana vloga za dodatek. Ta ne bo presegal najvišje pokojnine. Zakonu je dodan seznam nagrad in priznanj, ki jih spremlja pravica do dodatka.