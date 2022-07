Zbiranje podpisov za referendum o noveli zakona o nalezljivih boleznih

Predstavniki t. i. ljudske koalicije so pretekli torek v državni zbor z zadostnim številom podpisov vložili pobudo za razpis referenduma o nedavno sprejeti noveli zakona o nalezljivih boleznih, v sredo so to storili še predstavniki gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije. Ker pa sta bili zoper isti zakon vloženi dve referendumski pobudi, ki izpolnjujeta predpisane zakonske pogoje, bo koledarski rok za zbiranje podpisov za obe pobudi enak.

V skladu z ustaljeno prakso bo pred začetkom roka za zbiranje podpisov volivcev, ki so ga določili za 1. september, sklican tudi sestanek predstavnikov pobudnika, strokovnih služb ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za javno upravo in DZ glede same izvedbe zbiranja podpisov. Ker gre za istovrstni pobudi o isti noveli zakona, bo tako za oba postopka sklican skupni sestanek.